Un caso gracioso para unos y absurdo para otros está rondando en internet por estos días. Fue difundido en TikTok por el creador de contenido mexicano Peraki Soto, quien se dedica a compartir storytimes.



Soto fue contactado por una mujer de Sinaloa, quien afirma que su propia prima la demandó después de que no pudo asistir a su boda. Esta es la historia.

Según contó la mujer, hace unos meses se llevó la sorpresa de que una miembro de su familia se iba a casar y no pensó ni dos veces en confirmar, pues ansiaba una fiesta con sus seres queridos.



La invitación llegó a los pocos días para ella, su marido, sus tres hijos, sus papás y su suegra, pero le llamó la atención un detalle: “Dentro de la invitación también venía un contrato y un pagaré que debía firmar junto con la confirmación del evento. Cabe recalcar que es abogada y por eso me dije a mí misma ‘esta pinche loca’”, bromeó.

En el pagaré se especificaba que el costo de la comida para los invitados era de alrededor de 600 dólares, por lo que quiso indagar directamente con su prima esto a qué hacía referencia. Ella fue clara en que no debía preocuparse si iba a asistir, que solo necesitaba la confirmación.



Sin cerciorarse más optó por aceptar: “Como yo sí iba a asistir lo firmé, compré vestido, ropa nueva para mi familia y regalos. Pero mi suegra enfermó y dos días antes le avisé a mi prima que no podría asistir”, ante lo que ella solo respondió “okay”.



Pasados algunos días después de la boda intentó comunicarse y no recibió un mensaje de vuelta, hasta que a su casa llegó un citatorio a conciliación para que liquide los platos.



En los comentarios las personas coinciden en que: primero, las bodas son costosas; segundo, ella debe asumir su responsabilidad; tres, en que nunca se debe firmar algo sin saber qué es.



La mujer, por su parte, se rehusó a pagar y ahora está en medio de una demanda.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS