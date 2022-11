Una insólita y multimillonaria demanda ha llegado hasta los juzgados de Florida, Estados Unidos, luego de que una mujer acusara a la multinacional Kraft Heinz de realizar publicidad engañosa, supuestamente porque sus macarrones con queso instantáneos no se cocinan en el tiempo que promociona la marca en sus comerciales.



(Siga leyendo: ¡Vuelve y juega! Cierran cuenta de JuanDa en Instagram, ¿qué pasó?).

Si bien en el empaque del producto Velveeta Shells and Cheese estipula un tiempo de cocción de tres minutos y medio, Amanda Ramirez, demandante del caso, asegura que ese es tan solo el periodo en que cada taza necesita calentarse en el microondas, y que el proceso de preparación real dura mucho más, aunque no especificó cuánto.

Facebook Twitter Linkedin

Macarrones con queso de Velveeta Shells and Cheese Foto: Velveeta Shells and Cheese

"Como resultado de las representaciones falsas y engañosas, el Producto se vende a un precio superior, aproximadamente no menos de $10.99 por ocho vasos de 2.39 oz, sin incluir impuestos ni ventas, más alto que productos similares, presentado de manera no engañosa, y más alto de lo que se vendería en ausencia de representaciones y omisiones engañosas”, se lee en el documento expuesto por la inconforme mujer.



"Las representaciones y omisiones del Demandado con respecto al Producto fueron más allá de las representaciones específicas en el empaque, ya que incorporaron las promesas y compromisos adicionales del etiquetado con la calidad, la transparencia y la prioridad de los clientes, por lo que ha sido conocido", agregó.



(También: Joven es arrestado luego de pedir ayuda en Instagram para esconder un cadáver).



La demanda busca una indemnización de 5 millones de dólares en daños, además de poder cubrir los supuestos inconvenientes ocasionados a los consumidores donde opera la marca: Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah, Nuevo México, Alaska, Iowa, Tennessee y Virginia, que compraron los macarons “durante el periodo de limitaciones aplicable”.



Por su parte, Kraft Heinz respondió y trató a la acusación como frívola, además de que “ se defenderá con todo” ante los señalamientos de Ramírez en la corte.



"Hay muchas personas que pueden sentir que esto es solo una pequeña mentira y que no es realmente un caso y lo entiendo (...) "Pero nos estamos esforzando por algo mejor. Queremos que las empresas estadounidenses sean directas y veraces en la publicidad de sus productos", dijo Will Write, abogado de Ramírez al portal ‘NPR’.



“No creemos que las corporaciones debían pasar por alto cualquier publicidad engañosa. Los consumidores merecen algo mejor”, agregó.



(Lea: Hombre, que fue despedido por no ser 'divertido', ganó la demanda).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO