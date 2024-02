Mujer dejó de limpiar su casa para darle una lección a su esposo: así quedó su hogar

Recientemente, Lindsay Donnelly se volvió viral en la plataforma de TikTok, pues decidió darle una lección a su esposo después de él le dijera que ella no hacía nada en la casa.

En la grabación la mujer comentó que por dos días dejó de arreglar y limpiar su hogar. Esto hizo que su casa se viera como un gran desastre, pues la cocina, la sala, el baño y otros espacios del hogar estaban repletos de platos sucios, ropa y desorden.



Esta grabación rápidamente se volvió muy popular y logró acumular más de 20 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quienes comentaron que las tareas del hogar no son nada fáciles y criticaron al esposo de la mujer por su falta de compresión.



“Yo lo hice por 3 días y le dije ahora si no Hecho nada”; "Vivir en pareja es para muy pocos"; "Lo peor es que luego te toca recogerlo igualmente"; "por favor dime que él te ayudó y que tú no lo hiciste sola"; "Para ser 2 días hay poco desastre, así se ve mi casa media hora después de limpiar", se lee en los comentarios.

Sin embargo, su historia no termino ahí, pues luego publicó otro video junto a su esposo. En esta grabación el hombre se disculpaba por su comentario y aseguró que se sentía incómodo y avergonzado.



Al volverse tan popular el otro video, muchos internautas comentaron que posiblemente el hombre no esté siendo sincero con sus disculpas, pues para algunos lo hizo por “presión social” y no porque realmente se diera cuenta del trabajo que hace su esposa en el hogar.



"Divorciarte. Te juro que hay hombre que si ven algo en el piso lo recogen. No te resignes que todos son así"; "Vivir en pareja es para muy pocos"; "Creó que aprendió la lección de muchas formas", son algunos de los mensajes más destacados.

