Se volvió viral el caso de una joven que aseguró en redes sociales que le cambiaron el destino de su vuelo, que era nacional de ida y vuelta desde Guadalajara hasta una población llamada Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, por uno hacia la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos.

(Le puede interesar: Catar 2022: policía confunde logo de un canal de televisión con bandera LGBTIQ+).

Maria José Gamboa, la joven en cuestión, se encargó de narrar toda su experiencia en varios videos compartidos en su cuenta de TikTok (@marijosegam).

La joven contó que, al momento de hacer el abordaje, las personas encargadas la enviaron a otra fila luego de revisar su papeleo. Ya en el avión, la chica se dio cuenta de que el asiento que le correspondía ya estaba ocupado, por lo que pidió que la reubicaran. Finalmente, logró sentarse junto a una ventana.

La sorpresa para la joven llegó luego de que en el mismo avión le entregaran un formato aduanero escrito en inglés. Fue ahí que, en medio de la confusión y la angustia, preguntó cuál era el destino de ese vuelo. La respuesta que recibió por parte de uno de los tripulantes del vuelo fue que se dirigía a la ciudad de Seattle, en Estados Unidos.

(Además: Video: mujer encuentra numerosos fajos de billetes en cajero electrónico abierto).

“Cuando estaba en el avión, me pasaron una declaración de aduana. Fue ahí cuando me enteré que el viaje iba para Seattle. Cuando me preguntó si tenía mi pasaporte, yo le dije que no lo tenía, porque iba a tomar un vuelo nacional”, aseguró.

Luego de enterarse, la joven intentó comunicarse con sus familiares para contarles todo lo que había pasado, a la vez para informarles si se encontraba segura: “Empecé a grabar mensajes de voz para que, cuando tuviera señal, salieran los mensajes y mi familia estuviera enterada de que estaba bien”.

Así mismo, la tripulación se encargó de avisarle a la torre de control de la aerolínea lo sucedido, para que así pudieran mirar qué rumbo de acción tomar ante este inconveniente.

(Lea también: Mujer demanda a multinacional porque sus macarrones tardaron más de lo debido).

Ya cuando el vuelo llegó a los Estados Unidos, un agente migratorio logró contactar a la joven para así ayudarle a regresar a Guadalajara, habiendo aterrizado sin papeles ni visa.

“Me dijeron que iba a tener no record, que significa que no iba a contar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México. Me acompañó un policía desde el retén hasta la puerta del avión, me esculcaron hasta mi asiento”, narró.

Finalmente, la joven logró regresar a territorio mexicano sana y salva para retomar el vuelo que había adquirido originalmente.

Más noticias

'Estaba morada': el testimonio de asistente a concierto de Harry Styles

'Pensé que me habían secuestrado': delirio que experimentan pacientes en la UCI

La infidelidad aumentaría la autoestima en mujeres, según estudio

Hincha argentino festejaba triunfo de su Selección y murió atorado con carne

‘Metro Guy’ el joven que se volvió famoso en el Mundial de Qatar

Tendencias EL TIEMPO