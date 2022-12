En TikTok se ha hecho viral un video de una mujer adulta de 92 años de edad que asistió al funeral de su expareja e indignó a la familia con su presencia. La publicación ha sido tendencia, ya que la abuelita es muy popular en dicha plataforma de videos cortos.

Lillian Droniak, quien vive en los Estados Unidos, acumula en su cuenta de TikTok más de seis millones de seguidores, convirtiéndose en una de las adultas mayores más populares en la red social.



Droniak es muy conocida por subir videos en los que narra sus controversias y por realizar coreografías que se encuentran de moda en las redes sociales. De hecho, en uno de sus relatos habló de su exnovio, Bruce, quien falleció por causas que son desconocidas.



En la publicación se logra ver una lápida con una leyenda que dice lo siguiente: “Noviembre, yo. Descansa en paz, Bruce, pero ahora no puedes llamarme”.

Droniak contó a sus seguidores sobre la muerte del hombre y dijo que quería asistir al funeral: “Él murió la semana pasada y quiero ir a verlo para poder decir hasta luego. No quiero ponerme demasiado maquillaje, no quiero robarme el show, no quiero verme muy bien porque es un funeral”.



No obstante, en una de sus grabaciones, Droniak le confesó a los usuarios de TikTok que su presencia no fue bien vista en el funeral de Bruce, anécdota que logró la reacción de más de 4 millones de seguidores.



La hija de Bruce responde

Aunque las risas no faltaron, no todos tomaron la historia de la misma manera, pues la hija del difunto le envió un mensaje a Droniak en el que se mostraba muy molesta por los comentarios que había hecho sobre su padre.



“Soy la hija de tu ex que acaba de fallecer. No puedo creer que hayas hecho una broma en TikTok sobre su muerte en su funeral. Eres grosera y espero que dejes de 'matar' (en el video la adulta mayor menciona que está "lista para matar", haciendo referencia a que se veía muy bella), muy pronto. Si sabes a lo que me refiero. Es tan icónico que fuiste al funeral de tu ex y lo 'mataste'”, escribió la hija del fallecido con un claro tono de sarcasmo.



Por su parte, la adulta mayor no hizo caso omiso al comentario y decidió responder: “Nunca me arrepiento de haber 'matado', incluso si es en un funeral, y parece que Sue no sabe cómo 'matar'”.

@grandma_droniak i think i slayed the funeral but rip bruce you were handsome ♬ original sound - heyy

Hasta el momento, no es claro si la hija de Bruce y Droniak continuaron la discusión. Lo cierto es que la abuelita de 92 años no eliminó ninguna de sus publicaciones y continuó con sus relatos.

