Abuela y su nieta se gradúan juntas de la universidad

En los grados de la Universidad de Tennessee Chattanooga (UTC), en Estados Unidos, dos de las alumnas destacaron en la ceremonia: Melody Ormond, de 22 años, y su abuela, Pat Ormond, de 75.



El evento se realizó a finales de noviembre con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, por lo que los graduandos no pudieron invitar a ningún familiar. No obstante, Melody y Pat tuvieron la oportunidad de compartir ese logro juntas.



“Fue un poco difícil luchar con la idea de que era muy vieja para ir a la universidad”, contó Pat, en una nota publicada en la web de la UTC.



Para Melody, la situación fue inesperada. “Siempre supe que iría a la universidad y que me iba a graduar, pero nunca esperé que mi abuelita iba a estar ahí conmigo”, afirmó la joven a ‘CBS News’.

Regreso a clases

Entre 1980 y 1990 Pat tomó algunas clases en la UTC, pero nunca completó sus estudios.



“El dinero de las clases tuvo que usarse para los gastos de manutención de mis hijos y para su crianza. Me quedaba muy poco para mi educación”, expresó Pat.



En 2017, Melody fue quien la convenció para que terminara sus estudios.



“A ella siempre le ha gustado aprender, así que le dije: ven a la universidad conmigo”, agregó la joven al medio estadounidense.



También contó que no se encontraba mucho con su abuela en el campus, pues, a pesar de ir a la misma universidad, no frecuentaban los mismos espacios debido a que estudiaron carreras diferentes. La joven escogió el campo de la psicología, mientras que Pat eligió la antropología.

Congratulations to History major Pat Ormond, who graduates from UTC alongside her granddaughter! @UTChattanooga #utchistoryhttps://t.co/3UOO0ZaqDD pic.twitter.com/lfzkYCSBlD — UTC History Department (@utchistory) November 19, 2020

La experiencia

“Le dije a mi abuela que, como matriarca, ella tenía la responsabilidad de inspirarnos a nosotras, a todas las mujeres de la familia”, dijo Melody.



Pat le comentó a ‘CBS News’ que durante toda su vida su enfoque siempre había sido poner a sus hijos y nietos primero, por lo que comenzar a estudiar en la universidad fue un gran reto para ella.



“Los estudiantes que acababan de salir del bachillerato me preguntaban a mí y a los demás estudiantes mayores:’¿por qué están estudiando? ¿por qué se inscribieron a la universidad?’”, reconoció Pat.



En cuanto a su experiencia académica, la abuela manifestó que, aunque le atraía la arqueología, decidió inclinarse por la antropología. Asimismo, dijo que esa carrera le permitió hacer varias salidas de campo y que siempre sintió el apoyo de sus compañeros durante las prácticas.

Tras conocer la historia de Pat, su nieta manifestó que muchos de sus compañeros la buscaban para consultarle si pensaba que era buena idea que sus familiares mayores comenzaran una carrera universitaria.



“Me decían: ‘¿Crees que mi madre podría volver a la universidad?’.Y yo les respondía: ‘Bueno, si ella tiene la oportunidad de pagar, no hay razón para que no lo haga’”, señaló la nieta.



Hay que aclarar que la UTC ofrece una tarifa especial para los alumnos mayores de 65 años, pues solo les cobra 70 dólares por semestre (245.000 pesos). Por este motivo, es común que adultos mayores como Pat se gradúen de la institución.



En cuanto a su futuro, las recién graduadas le expresaron al blog de la UTC que aún no están seguras del rumbo profesional de sus carreras. Por ahora, Melody planea desempeñarse en la asesoría psicológica a veteranos que han sufrido algún trastorno de estrés postraumático, mientras que Pat cree que podría dedicarse a la investigación, pues se le facilitó durante toda la carrera.



