¿Un milagro? Mujer de 70 años dio a luz a gemelos en Uganda; están en perfecto estado

El Hospital Internacional y Centro de Fertilidad de Mujeres de Kampala publicó un anuncio que confirma el parto gemelar de una mujer de 70 años en Uganda tras una fecundación in vitro. La madre y los bebés se encuentran en perfecto estado de salud.



Safira Namukwaya, la orgullosa madre de los gemelos, se convirtió en la mujer más longeva de África en dar a luz. La señora considera su parto como un “milagro” médico, transformándose en un caso realmente excepcional por la efectividad del proceso aplicado a alguien de tan avanzada edad.

"Esta historia no es solo un éxito médico, sino que demuestra la fortaleza y resiliencia del espíritu humano", dijo el doctor que la acompañó en su proceso de gestación y quien acudió el parto en el anuncio oficial de la noticia. Además, añadió que los neonatos, un niño y una niña, estarán en observación por medidas preventivas, pero asegura que se encuentran sin ninguna señal de alarma que denote un estado de salud en declive.

El doctor que la asistió asegura que es un milagro medico. Foto: Instagram: @whifcug

Safira Namuckwaya brindó una entrevista para la cadena ‘NTV’, en la que dio detalles de su embarazo y las complicaciones que sufrió a lo largo de este. Sin embargo, no está claro si la mujer recurrió a una donante o poseía un óvulo congelado de sí misma de cuando era joven.

La mujer africana también dio detalles de su vida íntima, en los cuales afirma que la crianza de sus hijos correrá solamente por su cuenta, ya que el posible padre los abandonó mucho antes de que se diera el parto.



"A los hombres no les gusta oír que vas a tener más de un hijo. Incluso después de que me ingresaran, mi hombre nunca apareció", comentó Safira para el medio citado anteriormente.

Este sería el segundo parto de Safira Namukwaya en tres años, ya que en el año 2020 dio a luz a una pequeña niña. La mujer comenta que siempre había querido tener hijos tras recibir burlas por parte de hombres que la calificaron como una mujer “maldita” por haber sufrido repetidos abortos en su juventud.



"Cuidaba de los hijos de la gente y veía cómo crecían y me dejaban sola. Me preguntaba quién cuidaría de mí cuando fuera mayor", dijo Namuwaya al medio africano. Para sorpresa de muchos, la mujer afirma no saber cómo criar a sus hijos.

Las probabilidades de que una mujer de avanzada edad tenga hijos

Según afirma un experto en fertilidad de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, despues de los 30 años es mas complejo que una mujer pueda quedar embarazada y es mas alto el riego de abortos involuntarios, problemas en la gestación y enfermedades como la preeclampsia.

Tras cumplir esta edad, la probabilidad del embarazo disminuye año a año, al reducirse la calidad de los óvulos, proceso que finaliza en la llegada de la menopausia. Esta etapa se da aproximadamente entre los 45 y los 55 años, y las mujeres dejan de tener su periodo menstrual.



"A medida que las mujeres envejecen, siguen siendo fértiles, pero sus probabilidades de embarazo disminuyen porque no están produciendo tantos óvulos buenos que se puedan fertilizar", explica un experto en fertilidad de los NIH.



No obstante, el caso de Safira es un claro ejemplo de que los avances de la medicina pueden hacer realidad sucesos que se consideraban improbables como el hecho de gestar en la tercera edad.

La primera superheroína africana

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO