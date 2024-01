Australiana de 62 años logra permiso para obtener esperma de su esposo muerto

En Australia, una mujer de 62 años podrá obtener esperma de su esposo fallecido, tras convencer a una jueza de que ella y su esposo estaban pensando tener un hijo antes de que él falleciera.



Según AFP, la mujer, quien no ha sido identificada por motivos legales, solicitó el 17 de diciembre una vista urgente ante el Tribunal Supremo de estado de Australia Occidental para que le permitieran la extracción postmorten del líquido seminal de su marido, pues la morgue del hospital le había negado esta solicitud.

En los documentos judiciales, a los que tuvo acceso el medio ya mencionado, revelaron que la pareja estaban pensando en tener un bebé después de que su hijo de 31 años muriera en un accidente de tránsito en 2019.



Además, seis años antes, su hija de 29 años había muerto ahogada durante un paseo de pesca.



(Lea también: ¿Quién era Tania Alessi, la reina de belleza mexicana que murió en accidente?).



Por otro lado, argumentaba que una prima de la mujer, que vivía en Filipinas, se había ofrecido como vientre subrogado, pero tuvieron algunas dificultades para llevar a cabo el proceso, ya que el país asiático obligaba a su esposo a vivir durante un tiempo en la nación y por las restricciones por la pandemia del covid-19 no pudo.

El hospital se negó a extraer el semen del fallecido. Foto: iStock

La jueza Fiona Seaward falló a favor de la mujer y accedió a que recogiera el esperma. Sin embargo, recalcó que “los espermatozoides y los tejidos asociados extraídos y conservados no deberán ser utilizados para ningún fin sin una orden de este Tribunal”.



(No deje de leer: Elvis Perlaza, ex Millonarios, está animado: puso en Instagram 'Santa Fe campeón 2024').



"Como dejé claro durante la vista, estas órdenes se limitan a permitir la extracción de los espermatozoides y no constituyen una autorización para que los espermatozoides sean utilizados por la solicitante, y no consideran en modo alguno si la solicitante puede o podría cumplir algún criterio legal al respecto", aseguró la Juez, según el medio 'La Vanguardia'.



Por el momento se conoce que la mujer deberá transferir su caso a otra jurisdicción australiana, pues en la que se encuentra actualmente no permite la fertilización póstuma.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

