Algunos dicen que el amor no tiene edad, al menos, así lo piensan Cheryl, de 61 años, y Quran McCain, de 24 años. La pareja de Georgia, en EE. UU., se casó en septiembre de 2021 y, desde entonces, comparten su día a día en Instagram y TikTok.

De hecho, Quran le pidió matrimonio a Cheryl con un anillo financiado gracias a una campaña que hizo por redes sociales.

Según registra 'The Mirror', los enamorados se escaparon con dos amigos a Tennessee para dar el sí definitivo. Ahora, están listos para ser padres.

De acuerdo con el medio, los esposos se conocieron en 2012, cuando el joven trabajaba en la empresa de uno de los hijos de Cheryl. Sin embargo no surgió un interés amoroso hasta que se reencontraron en noviembre de 2020.

El matrimonio ha expresado su deseo de ser padres y, según el medio británico, los siete hijos de Cheryl, cuyas edades comprenden entre los 29 y 41 años, están dispuestos a ayudarlos en la crianza del bebé.

"La gente dice que soy egoísta y demasiado mayor para ser madre ahora, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño", expresó la mujer a 'The Mirror'.

De momento no están seguros si para lograr su sueño de ser padres van a adoptar o si optarán por alquilar un vientre. Lo cierto es que ya están investigando cuál es la mejor opción.

"Él siempre ha querido tener hijos y yo quiero ser la madre de su hijo", concluyó Cheryl.

