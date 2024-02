Mujer de 24 años quiere quedar embarazada de su esposo de 85: ‘No me importa la edad'

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por medio de estas plataformas se conozcan hechos e historias insólitas e indignantes, que desconciertan a más de uno y generan una ola de críticas, pues pueden resultar desconcertantes.

Recientemente, por medio de la red social TikTok, se conoció una historia que conmocionó a miles de personas, quienes la han catalogado como un hecho ‘increíble e interesado’.

Por las plataformas digitales se supo que una joven de 24 años de edad se casó con un hombre de 85 años y recientemente, la pareja ha anunciado que su próximo plan es tener hijos, ya que no les importa la diferencia de edad.



Las declaraciones de los recién casados han generado un sinfín de opiniones en las diferentes redes sociales, ya que es una pareja que tiene 61 años de diferencia.



La mujer es conocida en redes sociales como Miracle Pogue y es originaria de Misisipí, en Estados Unidos, y ha indicado que el amor llegó de forma inesperada cuándo trabajaba en una lavandería de Starkville, en el año 2019.



Menciona que en ese empleo conoció a Charles, un cliente frecuente, que se convirtió en su esposo, según le contó al periódico Daily Mail, y dijo que cuándo menos se lo esperó, él la invitó a salir de improviso un día: “Arrojó un trozo de papel y dijo: ‘escribe tu número’. Él era mi caballero de brillante armadura”, relató la mujer.

Asegura que tras tener su primera cita, no tenía detalles exactos de la diferencia de edad: “Nos llevamos bien, él no me hizo sentir rara. Fue una buena conversación y me hizo sentir cómoda. Sabía que era mayor, pero no sabía su edad exactamente”, dijo la mujer.



Sin embargo, menciona que no le importa la notable diferencia de edad: “No me importa si tiene 100 o 55 años, me gusta él. Pensé que tal vez tendría 60 o 70 años porque se ve muy bien. Él siempre está activo”.



Por medio de su cuenta en TikTok, la mujer documenta su diario vivir en pareja y asegura que han tenido que enfrentar varios retos desde que se comprometieron, en el año 2020.



Además, aseguran que su gran reto actual es tener hijos, por lo que han acudido a varias clínicas de fertilización para conocer los procesos más adecuados a su estilo de vida.



“Quizás la edad de Charles nos impida tener hijos, pero tengo la mente abierta. Puede que no funcione”, le dijo la mujer al Daily Mail.

