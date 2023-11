Mujer de 1,90 'peinó' a hombre que dijo en redes que las altas 'no deberían existir'

Una joven se llevó todos los aplausos en redes sociales por ‘peinar’ a un hombre que hizo despectivo comentario sobre las mujeres altas.



El ciberacoso se ha convertido en uno de los problemas más relevantes en la actualidad y es que hay quienes incluso han tomado radicales decisiones contra sí mismos por los constantes mensajes negativos que llegan a recibir en las redes sociales.



Por esto, autoridades de diferentes países le han puesto el ojo a esta clase de acciones virtuales para frenarlas e incluso las mismas empresas dueñas de las redes sociales han establecido reglas en contra del ‘bullying’ para hacerle frente a este tipo de violencia.



No obstante, son muchas las publicaciones de ese tipo que se siguen viendo y que parecen no tener limitaciones, por lo que los internautas, en muchas ocasiones, deciden entrar en acción y defenderse de manera pública, como es el caso de una joven a través de X (antes Twitter) que se hizo viral por su mensaje a un hombre que sugirió que las mujeres altas “no deberían existir”.



Mujer defiende a las mujeres altas de comentario negativo

Todo inició con una publicación de una usuaria que aseguró sentir inseguridad por usar zapatos con tacón debido a sus 1,75 metros de altura. Ahí, un hombre llamado Sergio le contestó: “Las tías de más de 1.70 no deberías existir”.

Las tías de más de 1.70 no deberías existir — sergiogoferr (@sergiogoferr) November 22, 2023

Luego, una mujer que hace contenido sobre ‘Assassin's Creed’ entró en la polémica para responderle a Sergio: “1,90 y existiendo. Un besarro, Sergio”, acompañado de unas fotos suyas en las que queda en evidencia lo alta que es.

Rápidamente, la publicación se hizo viral recibiendo mensajes de apoyo, pero también críticas y burlas relacionadas con que ella sería una mujer ‘trans’. Ante esto, @natttheassassin, la ‘influencer’ que dijo medir 1,90, aseguró que ella no es pertenece a la comunidad LGBTIQ+, e incluso confesó que hace años fue rechazada en una agencia de modelaje por ser “demasiado alta”, pero es algo que hoy en día no le afecta.

Tanto fue el ‘boom’ que generó, que la creadora de contenido decidió publicar un video hablando de lo sucedido y, de paso, pidió que no se atacara a Sergio, pues esto sería pagarle con la misma moneda y tal vez más adelante él cambie de opinión sobre lo dicho sobre la estatura de las mujeres.



Por último, habló sobre los comentarios de que aparentemente sería una mujer ‘trans’: “Soy una mujer que ha nacido con un útero, ya está, y que soy muy alta. Me hace un poco de gracia tener que aclarar esto, pero que hay mujeres muy altas, hay hombres muy bajitos, no pasa absolutamente nada, porque tú tengas una característica distinta a lo que se suele ver en las mujeres no significa que sea ‘trans’, pero yo igualmente, considero que ser ‘trans’ no tiene nada de malo”.

Holi❤️ Soy la chica que se ha hecho viral por medir 1,90 🫠



Quería aclarar un par de cosas que creo que son necesarias, así que mejor lo hago en vídeo porque creo que me expreso mejor así.



Un besarro ❤️ pic.twitter.com/NIuryjUYYk — Natt✨ (@natttheassassin) November 26, 2023

