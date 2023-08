Una mujer de 26 años que originalmente residía en el Reino Unido tomó la decisión de trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos con el propósito de continuar sus estudios.



Fue durante su estadía en este país que cruzó caminos con Jamal, quien hoy en día es su esposo. Sin embargo, el proceso que la llevó a este matrimonio no estuvo exento de controversias y condiciones, que generaron inquietud en torno a la naturaleza de su relación.



Las absurdas reglas que 'enseña' una mujer que está casada con un multimillonario de Dubái

De acuerdo con el periódico digital español 'El Español', Soudi Al Nadak se encuentra casada con Jamal Al Nadak, un joven de Emiratos Árabes Unidos que ha conseguido hacer una fortuna gracias a sus múltiples negocios.



Cuando su camino se cruzó con el de Jamal, es probable que Soudi no tuviera una idea clara de cómo cambiaría su vida, un destino que ella ha aceptado sin titubear y que ahora busca compartir con el mundo a través de sus redes sociales, generando un profundo efecto en la audiencia.

Aceptar todas las implicaciones de tener una relación con Jamal en ese país ha requerido que la joven tome decisiones en las que ha rechazado algunas oportunidades y aceptado otras.



Las decisiones que ella ha compartido abiertamente en línea han alcanzado una amplia audiencia y han provocado un debate considerable sobre su persona. Un gran número de usuarios han expresado sus puntos de vista acerca de la vida que la joven británica ha tenido que adoptar, lo que ha generado un interés público significativo.

Una vida sin amigos y con seguimiento a través de GPS: el día a día de Soudi

Aparentemente, están disfrutando de una vida cómoda. Al menos eso es lo que exhiben en sus plataformas de redes sociales, donde muestran sus extravagantes comodidades y lujos.



No obstante, en medio de su presencia en línea, Soudi ha introducido en sus videos un contenido nuevo que ha tenido un impacto significativo. Las apariencias pueden ser engañosas.

La joven detalla su vida en Emiratos Árabes Unidos junto a su pareja, revelando un panorama de sumisión y control. A pesar de su pasado adolescente, parece aceptar estas condiciones que contrastan con su vida llena de lujos. Coches lujosos, ropa de diseñador y mansiones se entrelazan con reglas estrictas que acata como acuerdos.

Ella relata con total normalidad en sus videos cómo convive con reglas rigurosas, incluyendo la prohibición de tener amigos del sexo opuesto, la obligación de compartir sus contraseñas con su esposo y la aceptación de ser rastreada a través de GPS.

"Siempre mantenemos nuestras ubicaciones cuando estamos separados para saber dónde estamos, no tenemos amigos del género opuesto, siempre me visto con modestia y siempre me aseguro de que todo esté perfecto, como mi cabello, uñas y maquillaje", expresa la joven.

Las condiciones rigurosas de vida que Soudi debe cumplir no terminan ahí. Además, debe ser extremadamente cautelosa con la imagen que proyecta al público, especialmente en línea. Ella comenta: "Siempre tengo cuidado con lo que comparto en las redes sociales para respetar a Jamal y su familia, ya que tienen una comunidad cerrada".

Jamal Al Nadak junto a su pareja Soudi. Foto: Redes Sociales

¿Cuál es el efecto que están teniendo sus revelaciones?

Según el medio mencionado, a pesar de la sorprendente naturaleza de sus revelaciones, Soudi ha optado por mostrar a sus seguidores en redes sociales cómo enfrenta su vida cotidiana bajo las fuertes restricciones familiares.



No obstante, estas confesiones no han pasado inadvertidas y han despertado la atención de numerosos individuos que han expresado su preocupación por su situación.

Siendo así, algunos usuarios intentan mostrar a Soudi que su vida es inaceptable para cualquier mujer. Sin embargo, otro grupo sostiene que ella ha elegido esta vida por su comodidad económica.

Por otra parte, la situación ha llegado a ser tan difícil para ella que ha optado por brindar explicaciones sobre la situación para intentar detener las críticas dirigidas hacia ella, su esposo y la sociedad de Emiratos Árabes Unidos.

