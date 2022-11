¡De película! Una joven en México confesó que casi fue asaltada en el bus de regreso a su casa, pero gracias a que minutos antes había compartido una mantecada con el ladrón, este robó a todos menos a ella.



La historia fue compartida en TikTok y tiene más de 4 millones de vistas.

Sofia Rosales, así se llama la joven que vivió esta particular situación, que según relata, ocurrió entre 2014 y 2016 cuando ella aún estaba en el colegio en bachillerato.



En medio de risas contó que acababa de salir de clases cuando se compró cuatro mantecadas y tomó el bus para regresar a su casa. Sin embargo, este iba lleno y no tuvo de otra más que ir de pie.



Pero justo en ese momento "en el transporte público íbamos a entrar a un camino que estaba medio oscuro y se subieron cuatro weyes o tres", explica la joven en el video. Incluso uno de ellos la alcanzó a empujar cuando se subió.



Hasta ese momento todo parecía normal. Y la joven, sin esperar a que se desocupara un asiento, sacó ahí mismo una de las mantecadas porque "tenía mucha hambre", y mientras se sostenía con una mano, con la otra comía.

En ese instante, "el señor se me quedó viendo mientras yo me comía mi mantecada y entonces le dije '¿quiere una mantecada?' y el señor me dijo 'no, muchas gracias'", explica Rosales.



Pero ella fue insistente y se la ofreció una vez más: “yo, así como de ‘no, sin problema, a mí me gustan mucho ¿seguro que no quiere?’ Y me dice: ‘bueno, gracias’ y la agarró".

Pero una vez terminó de comerse la mantecada, alertó a sus compañeros para ir directo a lo que habían venido: robar a los pasajeros del bus. Por lo que empezaron a pedir que les entregaran los celulares y carteras.



"¡La traición hermano, la traición, te di una mantecada", pensó en ese momento la joven, según cuenta en el video, quien además de llevar su celular, tenía un iPod touch. Por lo que mientras robaban a los demás pasajeros, ella decidía cuál de los dos dispositivos entregar.



Finalmente, le iba a dar el iPod y 50 pesos mexicanos, equivalente a unos $12.500 pesos colombiano.



Pero para su sorpresa, el hombre a quien le había invitado la mantecada le dijo que a ella no la iban a robar y sumado le agradeció por haber compartido su comida con él.



"'No, tú no. Gracias por la mantecada’. Y así fue cómo me salvé de que me asaltaran”, terminó de contar entre risas.

En TikTok los usuarios tomaron la historia con gracia e incluso algunos bromearon con ir siempre prevenidos con una mantecada en el bolso.



"Ahora llevaré mantecadas por si las dudas".

"Jajajaja ahora siempre voy a invitar comida a extraños".

"La moraleja es “Ser amable y educada siempre es recompensado”.



Fueron algunos de los comentarios.

TENDENCIAS EL TIEMPO

