Una mujer que viajaba desde Philadelphia vivió una de las experiencias más extrañas de su vida luego de embarcarse en un avión sin saber que terminaría en Jamaica en lugar de Florida, que era su verdadero destino.

La pasajera pretendía arribar a Jacksonville, donde tiene una segunda casa, pero sus planes cambiaron cuando la tripulación de cabina se equivocó. Lo que más le causó problemas fue que no llevaba su pasaporte, por lo que tuvo que esperar por varias horas en un solo lugar y sin poder moverse.

El incidente tuvo lugar en noviembre de 2022, pero Beverly Ellis-Hebard quiso dar a conocer su historia recién ahora y relató todos los detalles a 6ABC. Según narró, solía viajar a la ciudad del noreste de Florida con frecuencia, pero esta fue la primera vez que le sucedió algo de este tipo: “Vuelo una vez cada seis semanas. Escogí los vuelos de Frontier porque volamos muy a menudo”.

Todo comenzó cuando estaba a punto de subir al avión y le preguntó a una trabajadora si todavía tenía tiempo de ir el baño. “Ella dijo que sí. Ya sabes, unos 20 minutos”, rememoró. La pasajera se aseguró de que ese fuera el acceso correcto, pero al regresar el escenario era diferente: el avión estaba casi lleno y la apuraron para abordar. “La agente de la puerta me dijo: ‘vamos, vamos. Dame tu tarjeta de embarque”, agregó.

En ese instante, todo se complicó, ya que el personal de la aerolínea nunca se percató de que el pasaje de la mujer no decía que iba a Jamaica. “Ella dijo ‘¿eres Beverly Ellis-Hebard?’... Le dije ‘acabas de recibir mi tarjeta de embarque. Acabas de registrarme. ¡Sí, soy yo! Ella respondió: ‘¡Está bien, ve!”, recordó.

Ya en el vuelo, mientras conversaba con una de las azafatas, esta le dijo que ya “tendría tiempo de descansar una vez que aterrizaran en Jamaica”, y fue ahí cuando Beverly se sorprendió. En un principio creyó que era broma: “Me reí y dije ‘me encantaría ir allí, pero tengo una playa donde vivo’”. Sin embargo, la auxiliar de vuelo no pensó lo mismo: “Me dice: ‘Este avión va a Jamaica’. Y supe por la expresión de su cara que no bromeaba”.

Lamentablemente ya estaban en camino y no había nada que se pudiera hacer. En ese momento le explicaron que su vuelo hacia Jacksonville había tenido un cambio de puerta de última hora y nadie le avisó. Ahora solo faltaba aterrizar en suelo jamaiquino, algo que no fue sencillo porque las autoridades de ese país no la dejaron moverse a ningún lugar. Le permitieron permanecer únicamente en la pasarela porque era considerado territorio estadounidense. De ese modo, el personal de la aerolínea tuvo que quedarse con ella por varias horas, hasta que salió su vuelo de vuelta a EE.UU.

La respuesta de la aerolínea

El medio citado se comunicó con la empresa aérea para saber más sobre lo sucedido. Un portavoz afirmó que el problema se había tratado con el personal del aeropuerto. Por otro lado, le ofrecieron algunas indemnizaciones a Ellis-Hebard, como un cupón con valor de 600 dólares y un reembolso de su pasaje original: “Extendemos nuestras más sinceras disculpas a Beverly Ellis-Hebard por esta desafortunada experiencia. Lamentamos sinceramente que haya abordado el vuelo equivocado”.

La Nación (Argentina) / GDA