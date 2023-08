Una deportista extrema de Bucaramanga, llamada Susana Castilla, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que cruzaba una parte del Cañón del Chicamocha. Específicamente, cruzó el abismo de Pila Honda, el cual tiene 350 metros de altura y está ubicado en el municipio de Los santos, Santander.

En la grabación que publicó en su cuenta de Instagram, se ve que esta gran hazaña la hizo en compañía de otros deportistas. Además, se ve a Castilla descalza y con un vestido largo, caminando por la cuerda que tiene 2.5 centímetros de grosor. Ese día las condiciones climáticas no eran las mejores, pues el viento amenazaba con desequilibrarla en cualquier momento.



"Estoy muy emocionada de compartir esta exhibición que llevamos a la Mesa de los Santos, municipio que posee uno de los abismos más grandes en Santander, son alrededor de 350 metros de altura", le comentó la deportista a 'RCN Radio'.



(Lea también: Estos famosos colombianos han decidido hablar de sus casos de depresión).



Asimismo, reveló que para lograr esta gran hazaña fueron necesarios siete años de trabajo constante de slackline, de los cuales cuatro dedicó a conocer en profundidad este deporte y tres años a desafiar las alturas. Por otro lado, reveló que tuvo que pasar una propuesta al Ministerio de Cultura de Bucaramanga para practicar "slackline" en el Parque San Pío.

Con respecto a su pasó por el Cañón del Chicamocha, contó que había utilizado un vestido para probar que las mujeres no son el sexo débil y tienen la fortaleza, valentía y flexibilidad para lograr todos los retos que se propongan, como el que ella pudo conseguir.



Su grabación estuvo acompañada de un emotivo audio, sobre el amor a este deporte extremo.



“¿Por qué nos gusta tanto este deporte? ¿Por qué tenemos esta obsesión? Esta locura, con él, que no podemos sacar de nuestras cabezas. La gente nos ve como locos; estos locos sin cabeza. La gente piensa que es un simple deporte, que no es nada, pero nosotros lo vemos como algo más, algo que nos da felicidad y nos ayuda en los momentos más difíciles.”, se escucha en el clip mientras ella cruza el abismo.



(Le puede interesar: Transporte público: conozca en qué ciudades del mundo es más barato o costoso el precio).

Al terminar su hazaña, la deportista extrema se encuentra a la espera de validar este nuevo récord, ya que caminó 350 metros de línea sobre el abismo. Por último, invitó a los turistas y deportistas a conocer el Cañón de Chicamocha. “Vengan a conocer el Cañón del Chicamocha, maravilla natural de Santander, Colombia”, escribió en su publicación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Dua Lipa es demandada por una grabación usada en los remixes de su éxito 'Levitating'

'Lo primero que a mis citas les llamaba la atención era mi cáncer'

Así es el filtro de Messi bailando que se hizo viral en Tiktok