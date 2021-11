Contrató a su mejor amiga para cuidar a su tía invidente, pero las robó

Un día misteriosamente desaparecieron las joyas de la casa de Beryl Isaac, de 102 años, la familia se preocupó y no entendía quién había podido llevárselas. A ninguno se le pasó por la cabeza que Yasmin Pugh, la mejor amiga de Sara Otter (sobrina de Isaac) fuera la culpable.



"Ella era mi mejor amiga, así que cuando notamos que faltaban cosas por primera vez, insistí en que no era Yasmin", narró Otter a 'The Sun'.



Los hechos, sucedieron en Swansea, Bristol (Reino Unido).

Otter contrató a su mejor amiga, Yasmin Pugh, luego de que ella le pidiera ayuda, pues no tenía trabajo ni dinero para sus gastos. Como su tía abuela es mayor de edad y tiene discapacidad visual, se le ocurrió que Pugh podría cuidarla unos días a la semana.





Con el tiempo, la mujer de 102 años se encariñó con su cuidadora, que parecía haber mejorado su situación económica. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrieron que la mujer se robó cerca de 16.000 libras esterlinas (más de ochenta millones de pesos) en joyas.

¿Qué se robó?

Entre los objetos de valor estaban los anillos de compromiso y de boda de la madre de Otter, un medallón con imágenes del hermano fallecido de la joven, siete pulseras de oro y un reloj de bolsillo de oro de 18 quilates.



"No se trata tanto del costo; sabía lo sentimentales que eran esos artículos para nosotros, pero no le importó", explicó la mujer al medio citado anteriormente.



De acuerdo con el testimonio de Otter, el 20 de julio se dieron cuenta de que todas las cajas que contenían las joyas familiares estaban vacías, pero dudaron en acusar a Pugh.



"Yo estaba convencida de que no podía ser ella, era una amiga cercana y habíamos sido amables al darle un trabajo cuando lo necesitaba", aseguró Otter.



Pero eso no fue todo, Pugh también se robó 50 libras esterlinas ($261.354) en ahorros que tenía en una alcancía la sobrina de cinco años de Otter y 200 libras esterlinas ($1.045.419) en tarjetas de regalo.



La condena

Finalmente, Yasmin Pugh fue arrestada el pasado 2 de agosto. Tras la denuncia, la policía rastreo las joyas y las encontró en una casa de empeño, donde los recibos de venta estaban a nombre de la mujer, quien entregó algunos de los accesorios por un valor de 571 libras esterlinas ($2.984.672).



"No podía creer que una mujer que había comido en mi mesa hiciera algo parecido", destacó Otter.



La mujer fue condenada a pagar una multa de 250 libras esterlinas ($1.306.774), pero, además, deberá realizar 200 horas de trabajo no remunerado y un curso de rehabilitación obligatorio.



"Es repugnante pensar que Yasmin podría haber estado merodeando robando cosas mientras Beryl estaba en la habitación, porque sabía que no la verían".

