Mujer contó que su novio le fue infiel con la mejor amiga de su mamá: 'Fue en una boda'

En una boda, Sofía Chavarría recibió la incómoda propuesta de su novio de hacer "un trio" con una señora que era la mejor amiga de la mamá de él. El hombre confesó que la mujer toda la vida había sido su "amor platónico" y, tras esta situación, la usuaria compartió su experiencia en su cuenta de TikTok.

Esta es la historia

A través de un video subido en la red social china, la mujer relató cómo se dio cuenta de que su pareja le había sido infiel. Chavarría llamó este sujeto con el nombre de "Pedro" y detalló que todo comenzó cuando asistió a una boda con él.

Ella relató que su relación con esta persona fue inestable, anduvo con él en la escuela y, después, tuvieron una relación a distancia. Todo el tiempo terminaban y precisamente en una de estas fue que se alejaron por un tiempo.



Volvieron retomar cuando la invitó a la boda de su madre, para que conociera a toda su familia. La usuaria confesó que "Pedro" decía que ella era "el amor de su vida" y, por eso, quería que lo acompañara.

(De interés: Mujer usa la Inteligencia Artificial a su favor con este truco para atrapar infieles).

Sin embargo, la historia dio un giro y es cuando ella, le dice a sus seguidores que se enteren de cómo "termino durmiendo al lado de su novio mientras había estado con otra".

"Yo estaba muy contenta, todos muy lindos, Llegamos a la boda, yo conmovida de estar ahí con esa persona (...). El verdadero infierno empieza en la fiesta, me hacían preguntas incómodas sobre mis tatuajes. En un momento, él, al escuchar eso, se alejó de la mesa. Yo me quedé como una hora, no me peló y estaba sentada sola”, expresó la joven.

(Le recomendamos: Hombre embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo y realizó un baby shower conjunto).

Sin embargo, en un momento vio que estaba sentado junto a la mejor amiga de su mamá y empezó a divertirse con ella. “De repente volteo y los veo bailando a los dos, los vi con mucha química", detalló.

(A continuación: Video: en pleno cumpleaños, mujer le canta a su novio por infidelidad con su prima).

Aunque en ese momento se sintió incómoda, todo empeoró cuando el sujeto le propuso "tener un trio" y argumentó que esta mujer fue "el amor platónico de toda su vida". Chavarría se negó de inmediato y confesó que lloró mucho el resto del evento.

Al otro día, se llevó la verdadera sorpresa: se despertó y vio a su novio en la esquina de la cama, sin ropa, la mujer revisando su celular y en ropa interior en la misma habitación.

En una segunda parte, detalló que la mamá de su ex sí se enteró. Cuando se sentaron a desayunar, ella revisó las cámaras y vio que la mujer entró al cuarto de su hijo y la mujer sorprendida dijo que por qué se había quedado con ellos. La joven admitió lo que vio a la familia de su antiguo novio y no se habló más del tema.

Si fui infiel, ¿tengo derecho a la mitad de los bienes en el divorcio?

Más noticias en EL TIEMPO

Hombre se subió a TransMilenio con las Apple Vision Pro; cuestan 15 millones de pesos

¿Quién es Karen Sevillano? La nueva integrante de ‘La casa de los famosos Colombia’

La aerolínea que anunció que empezará a pesar a los pasajeros junto al equipaje de mano

CAMILA PAOLA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO