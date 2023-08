En la plataforma de Reddit, un hombre dio a conocer un dilema personal que enfrenta con su esposa, pues ella ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal y por eso le hizo una inusual petición: tener sexo por última vez con su ex pareja.

En su publicación, el hombre aseguró sentirse "destozado" por qué la esperanza de vida de su mujer es de "máximo 9 meses". Ellos llevan casados 10 años y él afirma "no recordar la vida sin ella y no saber qué va a hacer una vez se haya ido".



“Los médicos dijeron que probablemente necesite una silla de ruedas en unos 4 o 5 meses, y luego para el octavo mes estará postrada en la cama durante sus últimas semanas. Eso sí, no empeora más rápido”, escribió.



Desde que conoció la condición de su esposa, ha hecho todo lo posible para que el resto de sus días fueran buenos y concederle todo lo que desea. Pero él no se esperaba la petición que le hizo su pareja.

Para el octavo mes la mujer estará postrada en la cama durante sus últimas semanas. Foto: iStock

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue horrible llegar a ese punto”, afirmó.



Esta petición ha hecho que el hombre esté en un dilema, pues no sabe si "negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla tener relaciones con otro hombre que ella siente que es mejor. Honestamente, me siento muy enfadado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí, porque ella se está muriendo”, confesó.



Esta historia ha generado un debate sobre la lealtad, la empatía y las expectativas sobre una relación. Foto: iStock

Por último, el hombre aseguró que sabe que es lo que quiere contestar, pero no sabe si es lo correcto. "Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, finalizó.



Esta situación ha generado un debate en redes y muchos creen que posiblemente sea falso. Sin embargo, la historia ha generado un debate sobre la lealtad, la empatía y las expectativas sobre una relación.



La identidad de la pareja no ha sido revelado y la historias tampoco se ha actualizado.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

