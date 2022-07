Es muy común que usted compre algo en Internet con la expectativa de que le quedé como a los modelos de las imágenes, a pesar de no poder probárselo previo a la compra. Sin embargo, esto siempre está sujeto a salir mal.



Es el caso de una mujer que pagó por un vestido y quedó completamente desilusionada cuando se lo probó. Ante el disgusto, decidió mostrar en Twitter cómo se veía en la modelo y cómo le lucía a ella.

La mujer compartió las fotografías luciendo el vestido y escribió: "Estimada @ModaExito. El vestido de @BatlleDanielle que pedí por la página / El que recibí. Se embolató el diseño en el camino. ¿Qué es esto, Aliexpress?”. Lo que desató una polémica entre usuarios que estaban de acuerdo con ella y los que no.



El que ofrecen / el que envían. No cumple ni con la foto, ni con la descripción. pic.twitter.com/E5CDWubJOU — Black Magic Woman (@monicapalacios) July 29, 2022

Un usuario, por ejemplo, le respondió: "El diseño es el mismo pero pretender que te quede como a la modelo que mide 1.80 si mides 1.60 ya si es un tema de autopercepción, no más mi humilde opinión".



La mujer, evidentemente molesta, le contestó: "No sea imbécil. El diseño, claramente, no es el mismo. Solo el estampado de la tela es igual. Hay que estar muy ciego para no ver algo tan evidente".



Tras discutir con varios usuarios por el vestido, la mujer aseguró que logró recuperar su dinero y devolver el vestido.



Es que es otro vestido. Cualquiera con dos ojos lo puede ver, pero en Twitter siempre habrá hps que defiendan que no es el vestido sino la modelo. — Black Magic Woman (@monicapalacios) July 30, 2022

