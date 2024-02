Mujer ‘celebró’ su ceremonia de boda días después de que su prometido falleciera

El día del matrimonio es una de las fechas más importantes y felices para hombres y mujeres, razón por la que los protagonistas esperan que todo salga perfecto.

La comida, la decoración, los invitados, el lugar de la ceremonia, los anillos y el vestido, son cosas a las que se le pone bastante atención poco antes del gran día.



No obstante, para una mujer, la fecha que sería enmarcada como una de las más felices, resultó siendo un triste episodio y todo por la pérdida de su prometido.



En el perfil de TikTok ‘Neycoroney’, se publicó un ‘clip’ en el que se ve a una novia en el altar, llevar su atención hacia atrás y de inmediato se pone a llorar.

Mujer siguió con la boda tras fallecimiento de su prometido

La mujer porta un vestido blanco y ceñido al cuerpo, un peinado con ondas y sostiene el ramo de flores con sus manos.



A su alrededor se ve a un juez, las damas de honor y otros hombres elegantes, todos con una expresión de seriedad y tristeza.

De fondo se escucha la canción ‘Ya no llores por mí’ de la agrupación Tercer Cielo, y se aprecia que la imagen que ha conmovido a la novia es una mujer y un hombre que caminan lentamente hacia el altar sosteniendo una almohadilla blanca en forma de corazón, con la fotografía del novio.



Aunque allí no se da mucha información, sí se expresa que días antes de la boda, el prometido murió, pero la joven decidió seguir adelante con los planes de boda.

No se sabe qué sucedió con el hombre, pero se cree que su partida de este mundo fue repentina y dolorosa para su pareja que esperaba con ansias esta fecha.



El video fue publicado el 18 de noviembre del 2023, ha recibido más de 300 mil me gusta y comentarios como:



“Qué profundo dolor dejó”, “Creo que ella sintió que era necesario para cerrar su ciclo”, “Cada quien vive su dolor a su modo”, “Mis respetos para la novia”, “Yo no hubiera podido”, “Esto es mucho sufrimiento”, “Va a estar bien difícil que ella se recupere de esto” y “Eso da mucha tristeza y admiración por la dama”, fueron algunas reacciones.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

