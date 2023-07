El pasado martes 25 de julio, los conductores de una autopista de la ciudad de San Francisco, en el estado de California, entraron en conmoción, tras encontrarse con una mujer que se bajó desnuda de su carro y empezó a dispar en plena vía.



La estadounidense fue detenida por las autoridades de la Patrulla de Carreteras (CHP), que llegaron al lugar de inmediato, luego de recibir la alerta de emergencia por parte de los testigos.

El hecho ocurrido en la carretera ‘Bay Ridge’, fue reportado por un automovilista que le comunicó al CHP, que la mujer se encontraba deambulando por la misma, totalmente sin ropa y armada.



Según el diario ‘NBC’, sobre la cinco de la tarde, esta se bajó de su vehículo y empezó a caminar sin rumbo con un arma blanca en la mano, pero después de algunos minutos regresó al auto y emprendió la marcha hasta la estación de peajes entre San Francisco y Oakland.



Allí, descendió nuevamente del automotor, pero esta vez con un revolver, y empezó a disparar en repetidas ocasiones hacia los vehículos que transitaban por la zona que vivieron segundos de gran terror.



“Escuché un pop, y luego la vi, y dije: ‘Esto realmente es un arma. ¿Cómo saldré de aquí?, no puedo quedarme, estamos dentro de un carro y no tenemos nada más que un parabrisas”, dijo uno de los testigos en entrevista con el noticiario ‘ABC7’.



A pesar de la conmoción que generó la mujer y la gravedad de lo sucedido, no hubo reportes de personas heridas, pues todo indica que solo ocasionaron daños materiales. Sin embargo, esta fue remitida a un centro de salud, para realizarle una valoración médica.

Aunque se desconoce el motivo de su reacción, el agente Andrew Barclay, aseguró que están investigando el detonante de lo acontecido, además de afirmar que no se ha descartado una imputación de cargos.



“Debido a la severidad del incidente, aquí hay cargos criminales que podrían ser presentados. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, es dejar que el hospital haga su trabajo. Darle a ella el tratamiento y ayuda que necesite, y una vez sea dada de alta, la pondremos bajo custodia”, explicó el portavoz policial al medio anteriormente citado.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

