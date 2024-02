Mujer causa polémica al masajear cerditos y luego comérselos: ‘Reporten la cuenta’

Reciamente, la cuenta de TikTok de una mujer asiática ha generado indignación en los internautas, pues muestra como le da un spa a unos cerditos para que ellos se relajen. Cuando están bien calmados, ella los cocina y enseña como se los come, algo que resulta perturbador para varios usuarios.

Por esta razón, varias personas han criticado a la mujer y han solicitado que eliminen su cuenta. Incluso, la influencer mexicana Yeri Mua le hizo un llamado a sus seguidores para que denuncien esta cuenta por maltrato animal.



En las grabaciones de la usuaria de TikTok @_camping_and_cooking_ se ve que primero les hace un "spa" a los cerditos, para esto utiliza diferentes herramientas y cremas hidratantes para que el animal esté lo más calmado posible. Sin embargo, luego hace un corte y se ve al cerdito cocinado y siendo devorado por la mujer.



Asimismo, se puede apreciar que hace los mismos pasos con diferentes animales como gansos, ranas, gallinas y una tortuga.

REPORTEN ESA CUENTA POR FAVOR 😭 https://t.co/WLQ6A7ynIQ — tu bratz favorita (@yerimua) February 17, 2024

Estos videos han acumulado una gran cantidad de reproducciones y críticas de los internautas. "Con razón no dejaba de temblar"; "Díganme que no es cierto"; "no me esperaba, esa traición"; "Ya me había encariñado con cerdito", son algunos de los mensajes más destacados.



A pesar de la indignación que ha generado en las redes sociales, la cuenta sigue activa y continúa generando opiniones divididas, pues algunos argumentan que están prácticas en Asia son normales.

