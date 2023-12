Mujer causa estragos en panadería porque le dijeron 'mi amor' a su esposo

En las redes sociales se han dado a conocer diferentes escenas de celos, las cuales se suelen volver virales y en pocos minutos acumulan millones de reproducciones. En las últimas horas, se ha vuelto popular un grabación inusual, pues una mujer destrozó una panadería por qué la vendedora le dijo "mi amor" a su marido.

Según el medio local 'Guarantã News', esta situación ocurrió en una panadería de la ciudad de Portel, en Ilha do Marajó, en Pará, Brasil. Todo comenzó cuando una pareja se acercó al local para hacer algunas compras, el señor le preguntó por unos panes a la vendedora, quien le contestó: "A R$ 9,90, mi amor”.



La expresión de cariño provocó una reacción de furia incontrolable en la esposa del señor, pues se enojó completamente, insultó a la vendedora, perdió el control y comenzó a romper todos los artículos que tenía enfrente.



Por lo que se puede ver en la grabación, varias personas estaban ayudando a que la mujer se calmara, pero está solamente insultada y daba empujones a todo aquel que tenía enfrente.

Este espectáculo llamó la atención de las personas que estaban pasando al frente del local, quienes no dudaron en detenerse y grabar toda la situación. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la mujer y no se conocen detalles de sí la policía tuvo que intervenir para calmar a la señora o se hizo responsable de todos daños.



Esta grabación se ha vuelto muy popular en redes sociales y varios medios de comunicación la han compartido en sus cuentas, esto le ha dado la oportunidad a los internautas de hacer diferentes comentarios sobre esta situación.



"Eso no es amor, es desequilibrio mental"; "Si viene a Venezuela se muere el mismo día Jajajaja. Mami, mi amor, mi vida, corazón Jajajaja"; "Pues que bien. Porque a mí me parece que decir mi amor a alguien que no conoces es falta de respeto. Odio la gente de confianzas";"De seguro, no solo fue eso, sería algo más", son algunos de los comentarios.

