Meirivone Rocha Moraes, una ciudadana brasileña de 37 años, se hizo mundialmente famosa al confirmar su matrimonio con un muñeco de trapo llamado Marcelo. Ahora, volvió a hacerse viral en las redes sociales tras dar a conocer la noticia de estar embarazada por segunda vez.



La mujer se ha hecho viral por exponer los líos amorosos que ha sostenido con su pareja de trapo. En 2022, por ejemplo, reveló su tristeza a sus más de 56 mil seguidores porque supuestamente su esposo le había sido infiel. Según expresó, el muñeco había ido a un motel con otra persona.



Sin embargo, lograron superar esta difícil etapa conyugal y ahora se encuentran nuevamente disfrutando de ‘las mieles del amor’, pues supuestamente están esperando su segundo hijo de tela.

"Estoy muy contenta porque estoy embarazada de Marcelo otra vez… esta vez vamos a tener una nena. Estamos muy felices", dijo en su clip, el cual ha superado las 375 mil vistas y casi 25 mil me gusta.



"Desde que descubrí que me había engañado, hemos estado muy distantes… Seguimos viviendo en la misma casa, pero ya no es lo mismo. Pero ahora, por el bebé, las cosas son diferentes. Marcelo se ha mostrado mucho más cariñoso conmigo y creo que eso mejorará nuestra relación. Este nuevo bebé salvará nuestro matrimonio", añadió.



Asimismo, se refirió a los presuntos síntomas de embarazo que estaba sintiendo y que le dio aviso de lo que estaba sucediendo: “Hubo un par de veces que sentí náuseas, así que me hice una prueba, pero dieron negativo”.



Cristian Montenegro y su esposa de trapo en Bogotá



Un caso similar ha venido siendo discutido en Colombia las últimas semanas. Cristian Montenegro armó una familia de trapo para vivir sus días en Bogotá. No obstante, en un altercado que está siendo materia de investigación por las autoridades, una ambulancia llegó hasta la propiedad del joven para atender una emergencia de salubridad que habría presentado Natalia, nombre que le puso el capitalino a su esposa de trapo.



En las imágenes se aprecia al joven bastante angustiado por un problema de salud, que manifiesta tiene su pareja, ante lo cual los paramédicos le hacen preguntas de rutina como si la paciente fuera una persona real.



La situación causó el rechazo por parte de la ciudadanía, pues se critica que Montenegro solicite este tipo de servicios para un evento que claramente no representa una emergencia, lo cual podría generar retrasos en la atención de casos de alta gravedad.



@cristianmontenegro58 El amor que le tengo ami familia y ami esposa natalia ortiz ♬ sonido original - Cristian montenegro oficial

