Leoni Fildes, de 34 años, madre de dos hijos, terminó pidiendo un Uber desde su natal Manchester hasta Ucrania “para ayudar” a las personas de ese país, todo tras una noche de copas que culminó con la ‘genial idea’ de pedir dicho servicio con un costo de 6.000 dólares (unos 22 millones de pesos).



Fildes descubrió en la resaca del día siguiente el tamaño de su error, pues del banco le buscaron insistentemente ante el cobro que desde la plataforma intentaron hacer de su tarjeta de crédito. Pero ¿por qué decidió pedir un Uber de Inglaterra a Ucrania? Hay una razón de peso.

Según contó al diario Dailymail, Fildes reconoció que comenzó a interesarse del tema de la invasión rusa a Ucrania desde que se enteró que su novio podría ser llamado a formar parte de las fuerzas militares que se enviarían desde Inglaterra a apoyar la guerra en ese país.



Luego de tomarse “varias ginebras dobles” con amigos en un bar, con quienes hablaban del tema Ucrania, esta mujer, que es dueña de una peluquería canina, tomó su celular y pidió el servicio de Uber. La plataforma intentó nueve veces descargar los casi U$6.000 de su cuenta, pero no había fondos suficientes.



Al día siguiente recibió el llamado de su banco. Afortunadamente no le cobraron el dinero y Uber ya informó que no lo hará. Tampoco era claro que existiera un conductor decidido a aceptar el largo viaje a un país azotado por la guerra.

