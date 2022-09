En video quedó registrado el momento en que una mujer en aparente estado de embriaguez frenó por completo la circulación de vehículos de una de las estaciones de Megabús, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Pereira, por darle besos y abrazos a la parte delantera de uno de los articulados.



En las imágenes se puede observar como la involucrada aprovecha que el automotor frena para acercarse a besarlo, lo que generó el desconcierto del conductor, quien al no poder avanzar se bajó del vehículo para dialogar e intentar resolver el problema de movilidad que el extraño suceso estaba generando.

Sin embargo, la mujer no acató las recomendaciones del operario y siguió haciendo de las suyas. En ese momento un vigilante de la zona tuvo que intervenir e hizo uso de la fuerza para sacar del camino a esta persona, quien reaccionó violentamente dando puñetazos y golpeando con su bolso al agente de seguridad.



Tras el pequeño forcejeo, las pertenencias de la fémina cayeron al suelo y en ese momento otros dos hombres la auxiliaron para terminar sacándola de la vía. El hecho no pasó a mayores, pero la grabación se hizo viral rápidamente en las redes sociales, por lo que algunos internautas rechazaron el actuar de la implicada.



“No me quite. Yo me quito sola, malp*. ¿Qué tal este?”, dijo exaltada la mujer mientras intentaban apartarla de la carretera.



