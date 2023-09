El ‘contacto cero’ es una técnica de superación de una ruptura amorosa que consiste en establecer un distanciamiento absoluto de la ex pareja cuando la relación termina. Esto es restringir todo tipo de comunicación con la persona y evitar cualquier tipo de información sobre él o ella.



Sin embargo, para los románticos empedernidos resulta trágica e inaceptable la idea de que, quien una vez fue su más grande amor, desaparezca de sus vidas. Tal es el caso de un sujeto que, al verse bloqueado de todas las cuentas de su ex, decidió escribirle por Nequi.

Esta es la tragicomedia de Luisa María Montenegro, una colombiana de 21 años que publicó en su perfil de TikTok las capturas de pantalla de los mensajes que su ex le envía por el único lugar por donde aún puede contactarla.



A punta de transferencias de 1.000 o 10.000 pesos, su exnovio, cuyo nombre, según las capturas, empieza por J, le envía declaraciones tardías de amor en horarios nocturnos.



“Lo sigues siendo, jamás dejarás de ser tan hermosa, así se apaguen todas las luces, tú seguirás siendo la única brillando en el vacío, TE ADORO” redactó ‘J’ acompañado de $1000. “‘La persona que yo más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie’ (y)” le citó otra noche, con otros mil.



“Pasa linda noche, pienso en ti siempre, eres una mujer muy valiente y muy apapachable, te amo Luisa”, le escribió el romántico en otra velada en que se sentía generoso y le envió $10.000.



Por su naturaleza surreal, la publicación se volvió viral y los internautas comentaron todo tipo de opiniones. “10.000 no alcanza para los daños”, “Desbloquéalo y dile que son mínimo 10 millones”, “¿Dónde se consigue un ex así?” y “No le crea, solo le transfirió 1.000, créale de 10.000 en adelante”, fueron algunos de los comentarios en el post.



Independientemente de las risas que pueda generar el inusual método de acercamiento, mentiría el que diga que nunca ha tenido problemas para conciliar el sueño pensando en un amor. Tal vez los sacrificios económicos del joven sean su forma de sanar.

