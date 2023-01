Una mujer de Reino Unido ha logrado llamar la atención de la comunidad digital por anunciar que vio a su esposo muerto hace nueve años en un comercial de comidas. Según ha dicho a través de sus redes sociales, el hombre habría aparecido entre los comensales de la pauta publicitaria de un reconocido restaurante



Mediante su cuenta de Facebook, Spice Cottage, local de comida india ubicado en Westbourne, se publicó un clip en donde muestran a varias personas degustando de su oferta su oferta de platillos.

“¡Año nuevo, estado de ánimo nuevo! Durante las últimas semanas, hemos estado trabajando arduamente para que nuestra experiencia gastronómica sea aún más memorable”, dice la descripción de la pauta.



Lo que llamó la atención del post fue el comentario de Lucy Watson, una ciudadana inglesa, quien escribió: “¿Qué antigüedad tiene el video? Mi difunto esposo y su hijo están en la primera toma y él murió en 2014”.



El apunte tuvo varias reacciones de internautas, quienes, sorprendidos, volvieron viral en minutos el comentario de esta mujer. El restaurante no tardó en responder y sus palabras causaron mucha más conmoción entre los usuarios de internet.



“Hola, Lucy Watson, lamentamos escuchar esto. Esta grabación se hizo la semana pasada”, es decir, a inicios de enero de 2023.



Según reportó el diario local ‘The Mirror’, la repercusión del comercial causó tanto asombro, que no sería raro que algún experto en publicidad se haya ingeniado toda una estrategia de marketing para posicionar la marca en redes sociales. De momento, el tema no se ha vuelto a tocar y la comunidad digital sigue especulando al respecto.



