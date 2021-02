Revuelo en Indonesia: mujer dijo que 'ráfaga de viento' la embarazó

Una situación insólita se presentó en la ciudad de Cianjur, ubicada en la provincia Java Occidental, en Indonesia. La joven Siti Zainah, de 25 años, declaró a medios locales que quedó embarazada luego de sentir una ráfaga de viento entre sus piernas.



Zainah comentó que “después de realizar la oración de la tarde, estaba acostada boca abajo y de repente sentí una ráfaga de viento entrar en mis piernas”. Unos 15 minutos después de ese momento, empezó a sentir fuertes dolores abdominales.



A medida que el dolor aumentaba decidió ir a un centro médico cercano a su casa. Lo que la joven no se esperaba era que los doctores le dieran la noticia de que estaba a punto de dar a luz.



Según informó ‘The Sun’, Eman Sulaeman, director de la clínica comunitaria Cidaun, donde sucedió el hecho, declaró que: "la madre y la bebé están en buenas condiciones y el nacimiento fue normal. El sexo del bebé es femenino y pesó 2,9 kilogramos".



Según declaró Sulaeman, creen que la joven experimentó lo que es conocido como un embarazo críptico. Este término es utilizado para referirse a un embarazo del cual la madre no tiene conocimiento sino hasta que entra en trabajo de parto o da a luz.



El caso es investigado por las autoridades. El oficial de policía Sumardi, aseguró que se visitó a la joven en su residencia ya que “queremos aclarar las confusas noticias sobre la mujer embarazada que dio a luz de una manera que se percibe como antinatural".



Mientras se adelanta la investigación, el oficial declaró que "no queremos que este asunto fomente rumores descabellados entre el público".



Se presume que el ex esposo de la joven, con quien se separó hace cuatro meses, y con el cual ya tenían un hijo en común, podría ser el verdadero padre de la bebé.



Según ‘The Sun’, esta no es la primera situación de esta índole que se presenta en Indonesia. El caso más reciente ocurrió en julio del 2020, cuando una mujer de 28 años, originaria de la ciudad de Tasikmalaya, afirmó que se dio cuenta que estaba embarazada una hora antes de dar a luz.



