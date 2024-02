Críticas a mujer que dice que está sola en San Valentín porque le caen: ‘Pobres y feos’

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, un día especial para que las personas celebren el amor de sus amigos, familiares y, en especial, con sus parejas. Sin embargo, hay personas que pasaran este día solteros y varios internautas han comentado las razones de por qué esto les sucede.

En la red social de X, una mujer mexicana se volvió viral al publicar un video en el que comenta que ella quiere encontrar una pareja, pero esta debe tener ciertas condiciones. Por ejemplo, debe ser guapo, rico, educado y la debe tratar como a una princesa.



(Lea también: Conductor de bus amenazó a pasajeros con taser eléctrico porque se subieron sin pagar).



Sin embargo, aseguró que no ha podido encontrar a su hombre ideal y que lo le caen hombres que son feos y no tienen dinero.



"Me da rabia que hombres pobres o feos me tiren el pedo. O sea, sinceramente me molesta (...) porque son gente que estaba abajo de mi nivel", comentó.

Wey, no puedo creer que weyes pobres me tiren el pedo, wey no es posible wey. pic.twitter.com/dOWjGVDVKD — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 31, 2024

Ella está consciente de que su comentario puede ser controversial, pero reveló que no le importa y le da rabia que estas personas crean que ella “está a su nivel”.



“Tú no puedes, escucha esto, permitir menos de lo que tú estás acostumbrada. Yo estoy acostumbrada a un nivel y estilo de vida que una persona así no me puede dar", aseguró.



(Le puede interesar: Inteligencia emocional: preguntas que todo líder debe hacerse para mejorar).



La joven también comentó que no está dispuesta a romantizar la pobreza de un hombre como lo hacen otras mujeres, pues, para ella, no está bien visto que una persona de una escuela publica la invite a salir, pues no tienen los mismos valores o educación.

Para mi la mejor parte es que alguien que está en "su circulo de mejores amigos" de instagram decidió grabar esa mierda y exponerla, ni los mejores amigos la soportan.



Grandes 🗿🗿🗿🗿🗿 — 🇨🇴Dyron || Maldigo la changua (@DyronElRolo) January 31, 2024

Me pregunto si la gente que está debajo de su nivel, repetirá menos veces: "wey, wey, wey, wey..." 🤔 — Instituto para Devolver al Pueblo lo Tuiteado (@INDEPT_MX) January 31, 2024

Además, comentó: "Con un sueldo de 8 mil pesos (1'826.024 pesos colombianos) no pueden intentar salir conmigo, ya que no podrían cubrir mis necesidades".



Esta grabación se ha vuelto muy popular en la plataforma y varios internautas han criticado a la mujer por su forma de expresarse y pensar.



"Que bueno que ya está en terapia, se lo dijo su psicóloga"; "Para mí la mejor parte es que alguien que está en 'su círculo de mejores amigos' de Instagram decidió grabarla y exponerla, ni los mejores amigos la soportan"; "Me entraron ganas de vomitar en los primeros 3 segundos", "¿Quién se cree que es?, mantente humilde mujer", son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Descendieron hasta el punto más profundo del océano y lo que hallaron los horrorizó

En La casa de los famosos, Gregorio Pernía se fue con toda: ‘Palacio de la hipocresía'

¿Cuál es el origen de la expresión de la 'media naranja'? Aquí la historia