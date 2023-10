'Quiero llorar': mujer asegura que arruinó su proceso para la visa; esta es la razón

Cada vez son más los latinos que buscan sacar la visa a los Estados Unidos, esto debido a que el país Norteamericano ofrece oportunidades de empleo y de estudios entre otros.



Para realizar este trámite es necesario ingresar a la página de la embajada de los Estados Unidos y llenar el formulario según la visa que la persona necesita, posterior a esto deberá agendar una cita para la entrevista.



Son muchas las personas que utilizan las redes sociales para mostrar cómo han sido sus procesos de visado, qué errores han cometido a la hora de hacer el trámite y cómo se la han negado.



Lo anterior, con el fin de advertir y ayudar a las personas que se encuentran realizando este trámite.



Esto le ocurrió a una joven que se hace llamar en redes 'Naty' y quien contó cómo "arruinó su proceso" antes de ser entrevistada y ahora tendrá que esperar un tiempo para presentarse de nuevo.



La usuaria contó que, como la mayoría de las personas, realizaba constante seguimiento a su proceso en la página de la Embajada de los Estados Unidos.



Pero sin previo aviso, su cita para tramitar la 'greencard' se había cancelado: “Me cancelaron la entrevista en migración para mi residencia en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Quiero llorar; pero bueno, Natalia, ‘tengo que llenarme de paciencia‘".



Aunque la mujer estaba pendiente de su entrevista, esta se canceló: "Decía cuatro meses, tres meses, dos meses. Tenía la cita el 12 de octubre y me la cancelaron y no me la han reprogramado".



La mujer explicó cómo había "arruinado" este proceso, pues se mudó de California a Arizona e inició el proceso cuando aún vivía en el anterior estado "pude haber tenido mi residencia en 15 días o un mes, no sé cuánto tiempo después de la entrevista llega; estaba muy emocionada, pero bueno”.



El video se hizo viral rápidamente y muchos comentaron que habían pasado por la misma situación: "Mi esposo se quería mover de estado, y yo le dije: ‘No, jamás hasta que no terminar mi proceso’. Al final no tuve entrevista y solo me llego la green card", "yo obtuve la mía en cuatro meses sin entrevista".

