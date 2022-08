En las últimas horas se conoció en medios argentinos el caso de una mujer, profesora, instructora de yoga y terapeuta de reiki, quien fue víctima de una estafa millonaria a través de Facebook por cuenta de un hombre que la engañó.



El caso se registró en Mar de Plata, donde la mujer, de 47 años de edad y cuya identidad se ha mantenido bajo reserva, denunció que el estafador le robó unos 1'125.000 pesos argentinos (más de 35'800.000 pesos colombianos). La investigación, según se reporta en ese país, ya está en curso en la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata.



Todo comenzó en julio pasado, cuando entró en contacto con una persona que se hacía llamar Francis Dzeimss en su perfil de Facebook.



"Me dijo que era del Reino Unido y que trabajaba como jefe de operaciones y logística de una empresa de transporte marítimo. Me comentó que había quedado varado en Canadá y empezó a mandarme fotos. Como eran varias y vi que coincidían con su perfil, al principio no sospeché nada raro", le relató la mujer al medio 'TN'.



El estafador, con el paso de las semanas, se ganó su confianza. Un día, le comentó que temía que le robaran unas joyas de su madre, supuestamente fallecida, y un millón de euros. Por esa razón, le aseguró a la profesora, se los quería enviar para que los custodiara. Y para destrabar el envío le pidió el monto de dinero en cuestión.



"Me dijo que me iba a enviar todas sus pertenencias a mí, pero que para recibir el envío tenía que pagarle a una empresa. Yo le creí y me siento muy mal. Me lavó tanto el cerebro que no me di cuenta. No sé cómo me pasó", contó.



En su testimonio a ese medio de comunicación, la mujer relató: "Primero le transferí 125 mil pesos (cerca de 4 millones de pesos colombianos) y luego 500 mil (cerca de 16 millones). Más tarde le envié otros 500 mil. Le hice tres depósitos de dinero y después empezó a pedirme bitcoin. Me mandaba supuestos comprobantes y hasta me contactó una mujer supuestamente desde Tailandia, donde decía que estaba retenido el paquete".



Y siguió: "La mujer me hablaba en inglés. Dijo pertenecer al departamento de entregas de la empresa de envíos y me informó que tenía que pagar para solucionar el trámite. De lo contrario, el paquete iba a quedar retenido en la aduana. (El estafador) armó una logística increíble".



El engaño

Según cuenta la profesora, el hombre la engañó asegurando que se estaba enamorando de ella: "Me decía que me amaba, que era la persona más importante de su vida. Me escribía cartas de amor y me hablaba de hacer un viaje juntos. Me prometía propiedades. No sé cómo caí".



Así, el estafador le dijo que confiaba en ella para custodiar esas pertenencias. "Me decía que no tenía a nadie más que yo. Que estaba solo y no tenía a alguien más que pudiera ayudarlo. Que tenía miedo de que piratas ingresaran a su barco y le robaran todo. Y que si yo no lo ayudaba, se iba a arrojar al mar".



La conversación siguió. Sin embargo, ella empezó a sospechar. El estafador, entre tanto, le enviaba certificados de que el paquete estaba camino hacia Argentina, pero nunca llegó.



"Fui al banco y al correo para averiguar. Me dijeron que en situaciones donde alguien quiere enviar joyas o dinero, es la persona involucrada la que tiene que pagar y se trata de un servicio muy costoso", relató la mujer, quien con dolor hoy asegura: "Perdí los ahorros de toda la vida".



Ella cuenta que le pidió al hombre que le devolviera el dinero, pues, según dijo, "era fruto del trabajo de muchísimos años para sus hijos". La respuesta del estafador era siempre la misma: "Me decía que no me preocupara y que iba a recuperar todo".



Según reseña el medio que dio a conocer el caso, la mujer hoy cuenta su historia para que nadie más caiga en la estafa.

