Conseguir trabajo no es una tarea sencilla, por este motivo muchos desempleados buscan formas creativas de llegar a posibles empleadores. Ese es el caso de Karly Pavlinac Blackburn, un mercadóloga en Oregón, quien aprovechó el festejo del Just Do It Day para enviar a la empresa de Nike un pastel con la decoración de su currículum, con la esperanza de ser contratada.



El pastel con su hoja de vida se lo envió a la sede de Nike en Beaverton, Oregón, con el fin de obtener oportunidad de empleo en el área de marketing.



La historia se viralizó debido a que el obsequio fue entregado por la repartidora Denise Baldwin a la gerente responsable de recursos humanos, quien dio a conocer la historia en redes sociales.



Karly Pavlinac Blackburn posteó en su cuenta de LinkedIn la foto del pastel. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con medios internacionales, Blackburn sí logró tener una entrevista con el personal de recursos humanos de Nike. Sin embargo, no se sabe si la mujer consiguió el empleo que buscaba.



"Tengo algunas reuniones la próxima semana, así que es emocionante”, contó la protagonista de la historia en redes sociales.

EL TIEMPO

