Lana Michaels y su novio Shawn, se han vuelto virales en redes sociales al compartir una práctica inusual que hacen para que la llama del amor entre ellos siempre esté encendida. Pues para ellos la clave de la felicidad es que Lana amamante a su novio dos veces por semana ya que es “relajante y nutritivo”.

La pareja, que se conoció en una aplicación de citas vegana, protagoniza el nuevo documental de ‘Channel 4’ ‘Breastfeeding My Boyfriend’. Michaels es una ex maestra quien tiene un hijo de 11 años y una hija de siete de una relación anterior. Sin embargo, ella extrañaba la lactancia materna y por eso comenzó a amamantar a su pareja actual.



“Amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años. No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar a Shawn", comentó Michaels en una entrevista con el diario ‘The Sun’.



La pareja antes vivía en Edimburgo, Escocia, y en el sur de Inglaterra, pero justo antes de la pandemia en febrero de 2020 se mudaron a Murcia en España. Actualmente se dedican a filmar contenido erótico que venden en internet por suscripción.



“Shawn y yo siempre hemos experimentado mucho con el sexo e investigué un poco en Internet sobre la lactancia materna y descubrí que puedes reiniciar la leche en tus senos tomando un suplemento de leche a base de hierbas", contó la joven al medio ya mencionado.

Además, agregó: “Después de tres días de tomar el suplemento, tenía una gota de leche en mi pecho y Shawn comenzó a succionar para que fluyera la leche. Se sentía fresco”.



La pareja afirmó que nunca fueron criticados por su hábito de amamantar. “Recibimos muy buenos comentarios al respecto”, afirmó Lana. Por su parte, Shaw comentó que la lactancia materna la encuentra excitante y relajante.



‘The Sun’ le preguntó a la pareja sobre qué opinaba de que la lactancia materna solo debería ser para los bebés.



“Hay más impacto negativo en esclavizar a un animal como una vaca que beber leche humana que está hecha para nosotros. No hay crueldad ni dolor en la lactancia materna de adultos. Ella obtiene placer, yo obtengo placer y nutrición. Ella está feliz, yo soy feliz, entonces, ¿cuál es el problema?”, respondió Shawn.



Por último, la pareja comentó que sus familiares saben que ellos realizan contenido para adultos y afirmaron que la mayoría son comprensivos, pero no quieren conocer más detalles.

