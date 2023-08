Para muchas personas es importante planear con anticipación las vacaciones para tener un tiempo adecuado de descanso, conocer nuevos sitios y vivir nuevas experiencias.



Por eso es de suma importancia que usted sepa en qué sitio se va a hospedar, qué tan bueno es, sí realmente existe para no ser estafado, para que así no pierda tiempo y dinero.

Este es el caso de la usuaria de TikTok @hippie.domaris, quien cuenta cómo fue qué la engañaron cuando planeaba sus vacaciones.



La usuaria afirma que primero empezó a buscar el hotel en el cual podía hospedarse, mostrando las fotos del supuesto lugar en el que iba a permanecer por unos días, en el que hizo la respectiva reserva.



En la publicación se puede observar unas fotografías que mostraban el lugar como paradisíaco, con camas de lujo y zonas de descanso espectaculares.

Cuando llegó a la ciudad del Cairo, en Egipto, a hospedarse, muestra una fotografía de una habitación común que había tomado en el supuesto hotel, a través de una historia de TikTok en el que hace la denuncia, exponiendo cómo descubrió que la habían engañado.



La mujer al llegar al edificio, se lleva la sorpresa de que algunos residentes no sabían que viven en un lugar que está destinado para hospedar turistas, específicamente en el piso siete y ocho, por eso al preguntarles por el 'Hotel Luxor', mostraban un total desconocimiento sobre el tema.



Los dueños del sitio, en que la tiktoker asegura que se llama ‘Hotel Luxor’, lo que habían hecho era apropiarse de fotos de otro lugar y hacerlas pasar como propias, para así tener turistas que llegaran de manera directa al sitio y obtener ganancias a partir de engaños, ofreciendo un servicio que no es real y que no tenía nada que ver con lo que ofrecían.

Frente a esta situación, se recomienda acudir a agencias de turismo acreditadas que los puedan asesorar de manera adecuada y profesional para evitar pasar un mal momento y ser robado.



Este video tiene más de 14 mil ‘me gusta’, 490 comentarios, en los que se destaca el de algunos usuarios que han pasado por experiencias similares.



“A Egipto tienes que ir con agencia. No te puedes fiar”, “esas cosas pasan cuando uno es novato al viajar, con el tiempo y la experiencia aprenderás”, “me pasó exactamente lo mismo en el Cairo” y cientos de comentarios que aconsejan qué hacer para evitar caer en estafas.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

