El 6 de septiembre de 2019, dos hombres asesinaron a Graciela Zabalegui, luego de robarle los ahorros con los que ella pensaba llevar a sus nietos de viaje a Disneyland.



Ahora, cuatro años después, el caso nuevamente es noticias, debido a que el Tribunal Oral N° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, anunció que el juicio para sentenciar a los presuntos culpables finalmente será el 11 de diciembre del 2023.

La mujer de 69 años era portera del edificio Bolívar 2306, en el centro del Mar de la Plata en Argentina. Allí tenía un inmueble en el primer piso donde vivía y a donde llegaron los delincuentes para despojarla de sus pertenencias.



(Le puede interesar: Asesinó a su propio hermano tras enterarse de que tenía romance con su novia ).



De acuerdo con la hija de la víctima, el asesinato de su madre no fue orquestado por personas desconocidas, sino por gente que ella distinguía y por ello, su ingreso fue de fácil acceso a la vivienda.



“Mi mamá estaba feliz y le contaba a todo el mundo que se iba a Disney. Conocía a quienes la mataron. La puerta no estaba forzada: ella les abrió a los asesinos”, expresó la mujer de 39 años en entrevista con el noticiario 'TN'.



Según el reporte policial, Zabalegui fue golpeada en repetidas ocasiones en su cabeza y amordazada para que no lograra gritar. Lo que terminó por provocarle un ahogamiento a la mujer.



(Siga leyendo:Video de cámara de seguridad es prueba en caso de asesinato de Laura Vanesa Molinares).



Las autoridades lograron la captura de Carlos Eusebio Juárez de 48 años y Marcelo Rubén Santillán de 50 años, tras encontrar entre sus pertenencias varias cosas de la víctima, como su ordenador, su dispositivo celular, algunas joyas y las llaves de la construcción, de acuerdo con Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

La familia le solicita a la justicia que los culpables reciban cadena perpetua por el homicidio de Graciela Zabalegui,



(Lea también: El horrible caso del asesinato de reconocida influencer a mano de dos chinos).



“Nuestra esperanza es que a los asesinos les den perpetua. Ojalá que el hecho de que el juicio se haga con un jurado popular ayude a que quienes lo integren, puedan ponerse un poco en nuestro lugar”, señaló nuevamente su hija para el noticiario anteriomente mencionado.

Asesinato de una mujer, a sangre fría, quedó registrado en video







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias