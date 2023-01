En la plataforma de videos cortos TikTok una mujer contó su experiencia de cómo llegó a agendar hasta seis citas por semana cuando se dio cuenta de que era un método efectivo para ahorrar dinero.

Vivian Tu, una joven de 28 años de edad, utilizó la estrategia de múltiples citas a la semana para ahorrar en sus gastos alimenticios en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, según contó en una publicación en su cuenta de TikTok.

La joven aseguró que, al principio, solo quería salir con más personas, conocer gente nueva, coquetear y divertirse. No obstante, al darse cuenta de que podía ahorrar entre 50 y 100 dólares (entre 226 mil y 452 mil pesos colombianos) tomó la decisión de poner en práctica su táctica y así no mercar seguido.



La historia llamó rápidamente la atención de los medios, por lo que ‘Elite Daily’ la contactó para entrevistarla y que así pudiera contar aquella anécdota.

“Cuando me mudé a Nueva York por primera vez no estaba buscando una cita, solo quería ser libre e independiente. Sin embargo, lentamente, comencé a acostumbrarme al grupo de citas hasta que tuve un par por semana, generalmente una o dos; nunca más de tres. Tenía 22 y 23 años en ese momento, salía y veía con quién hacía clic”, contó en dicha entrevista.



Asimismo, aseguró que no empezó a tener encuentros solo por comida: “En mi opinión, ir deliberadamente a citas para una comida gratis no es una gran idea. Pero, si el pensamiento es como: ‘Puedo ir a un restaurante gratis o puedo gastar mi propio dinero en comida en la tienda de comestibles que todavía necesito cocinar’”.



Aunque la asiática no se siente orgullosa de lo que hizo entre el 2016 y 2018, si destaca que fueron dos años en los que, ahorrando dinero en comida, “tenía la facilidad de pagar la renta de su apartamento en una ciudad sumamente costosa como lo es Nueva York”.

“Por supuesto, es divertido tener citas, pero usar esto como una estrategia para ahorrar dinero puede no funcionar para todos, y probablemente sea un mal karma, para empezar. Pero siendo realistas, el peor de los casos es dividir la cuenta, algo que siempre me ofrecí a hacer de todos modos. E incluso si deja su tarjeta, sigue siendo una victoria: puede decir que fue a un lugar nuevo, comió excelente e hizo una nueva conexión, o, al menos, practicó su pequeña charla”, concluyó la joven.



Vivian Tu suma más de dos millones de seguidores y su video se ha vuelto viral en las redes sociales. Aunque varios usuarios comentaron que fue una emprendedora, otros criticaron su ética moral.

