En redes sociales se ha vuelto viral el video de una recursiva manicurista, pues sorprendió a los internautas al darle otra utilidad a la batidora de mano. Incluso, le han comentado la famosa frase: “el hombre no conquista el mundo porque no quiere”, una expresión sarcástica que se usa ante algo sorprendente.

Normalmente este electrodoméstico es utilizado para realizar pasteles, galletas y todo tipo de postres. Sin embargo, en un video publicado por la cuenta de TikTok @Solsolsole se puede ver cómo una manicurista se le ocurrió una mejor idea para usarla en su trabajo.



(Siga leyendo: Mototaxista instaló televisor para que sus pasajeros no se pierdan el mundial).



En las imágenes se puede ver cómo la mujer utiliza la batidora para retirar la piel muerta de los pies de sus clientes. Para lograr esto, la manicurista colocó una lima metálica en los agujeros donde van los mezcladores, permitiéndole hacer su trabajo más rápido y con un acabado más pulido.

Hasta el momento, el video ha acumulado más de 2.9 millones de reproducciones, más de 45 mil me gusta y 895 comentarios, los cuales elogiaron la recursividad de la mujer.



“Está bueno eso por qué el que yo compré me salió bien malo y no tiene mucha potencia, lo tengo que hacer”, “Ahora que nos del tutorial de como hizo para poder usar la lima para pulir”, “Para los que dicen que no se puede. Querer es poder”, “Necesito el tutorial porfis”, son algunos de los comentarios del video.



(No deje de leer: Joven se vuelve viral al bañar a su serpiente como si fuera un perro).



Sin embargo, otros usuarios de la red social hicieron bromas de esta situación.



“Y entonces así se hace el queso rallado para los espaguetis”, “Justo después de eso, hace un rico puré”, “Mi mamá al rato que ande buscando la batidora”, “Me falta queso para los ravioles”, “Y después hace la torta para vender”, se lee en los comentarios.

Más noticias

‘De lealtad no tienes idea’: Yina Calderón y Aida Merlano discuten por redes

Andrea Valdiri dio las razones por la que algunos matrimonios se acaban

La dura reacción de un guardia real por golpear caballo del rey Carlos III

Luisa Fernanda W contó el incómodo momento que vivió en un avión con sus hijos

TENDENCIAS EL TIEMPO