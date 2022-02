Más de 18 cargos de violencia sexual y abuso de menores enfrenta Melissa Blair, una mujer de 38 años acusadas de tener encuentros sexuales con al menos nueve menores de edad de colegios en Englewood, Tennessee, en los Estados Unidos.



Según las denuncias documentadas por la Policía, la mujer entregaba vapeadores, chicles y otros 'regalos' a los menores para convencerlos de tener encuentros sexuales con ella. El 28 de febrero será la audiencia de imputación de sentencia.



Dentro de los cargos por los que fue acusada Melissa Blair por el juzgado del condado de McMinn están patrocinar la prostitución, abuso de menores y confiscación de bienes personale, entre otros.



La semana anterior Blair fue dejada en libertad condicional tras pagar una fianza de 100.000 dólares (más de 400 millones de pesos). Deberá presentarse el 28 de febrero a las 8:30 a.m. para recibir sentencia, la cual se espera sea alta dada la gravedad de los hechos.



Hablan madres de niños abusados por la mujer

Según reportes del canal local 9 ABC, en Englewood, las familias han dejado ver su molestia y dolor por lo duro de estos hechos. "La gente se enfoca principalmente en ella, pero no se dan cuenta de cómo esto devasta a una familia. No sabemos qué hacer ahora. No tenemos idea de cómo seguir adelante con esto", dijo una de las mamás de uno de los niños abusados.



Los registros muestran que los niños abusados son todos estudiantes de una escuela de McMinn, con edades entre 14 y 17 años, en donde Blair también tenía a un hijo suyo y prestaba "labores de apoyo" en grupos de padres de familia.