Las redes sociales se han convertido en un espacio de denuncia en el que las mujeres han podido expresar sus experiencias traumáticas con abusadores y maltratadores, haciendo que sus relatos se viralicen con rapidez y se generen mecanismos para tomar cartas en el asunto de manera legal.



Recientemente, una mujer que utilizaba una reconocida aplicación de domicilios publicó una conversación en la que mencionó sufrir acoso por parte de un repartidor de la ‘app’, quien envió sugestivos mensajes contra la usuaria para intentar mantener alguna intimidad.



La mujer, que aparece en la red social con el nombre Carolina Herrera Salazar, se despachó contra el hombre y subió pantallazos de la conversación a Twitter, donde se volvió viral en cuestión de minutos. No obstante, lo que llamó la atención fue una de las respuestas que ella le escribió al domiciliario.



“Ni por Rappi está uno tranquilo. Y eso que solo ven el nombre y estoy en mi casa. Tocó responder así”, escribió en el post de la denuncia.



Al parecer el domiciliario fue quien inició la conversación diciéndole a Herrera que ya estaba próximo a llegar con su pedido, a lo que ella le contestó que lo dejara en portería porque se encontraba en el baño. Sin más, el repartidor pensó que era una insinuación de la usuaria y le dijo que lo invitara a pasar para poder ayudarla con el baño.



Sin embargo, la reacción de la denunciante fue tomada de manera jocosa por algunos usuarios de internet, quienes aplaudieron su audacia para hacerle frente a la incómoda situación.



“Es que no me estoy bañando, estoy es cag*$#*. Para la próxima”, respondió.



Ni por @RappiColombia está uno tranquilo. Y eso que sólo ven el nombre y estoy en mi casa. Tocó responder así pic.twitter.com/X6T9qw7yXh — Carolina Herrera Salazar (@carolinah24) December 2, 2022

