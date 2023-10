Mujer acampó a las afueras de un hotel para comprobar si su novio le era infiel

Una joven de Florida, Estados Unidos, identificada como Savana Miles, se convirtió en un fenómeno viral en la plataforma de videos TikTok después de grabarse a sí misma acampando en las afueras de un hotel donde sospechaba que su novio se encontraba junto a otra mujer.



Bajo el nombre de usuario @datzme2.0, Savana compartió su experiencia en una serie de clips que rápidamente se propagaron por la red social.

En el primer video, Savana escribió: "Mi novio pagó un hotel para pasar la noche. Infieles siendo atrapados", mientras se encontraba en el estacionamiento de un conocido hospedaje.



En la grabación, expresó que en esta ocasión, notó ciertas señales que aumentaron sus sospechas, ya que su novio tenía la costumbre de apagar su teléfono para que no pudieran rastrear su ubicación.

“Mi novio me dijo que llegaba tarde, pero son las tres de la mañana y todavía no llegó a casa. Apagó su ubicación, apagó su teléfono y mira dónde estaba (…) Está en un Holiday Inn Express”, expresó la joven.

La joven, visiblemente consternada, reveló que esta era la tercera vez que era engañada por diferentes parejas. Además, compartió que su novio previamente había pagado un abogado en un intento por obtener la custodia de sus hijos.

Después de algunas horas de espera, Savana logró confirmar sus sospechas cuando vio a su novio caminando junto a otra mujer, a quien acompañó a subir a su automóvil. En otro video, escribió: "Literalmente, lo atrapé engañándome".

Los clips de la joven estadounidense acumularon más de 2 millones de reproducciones en TikTok. Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma compartieron sus opiniones y consejos en torno al incidente.



"¿No se dan cuenta de que desactivar su ubicación es más sospechoso que estar en un lugar donde no deberían estar?", "Anda a tu casa, bloquea su número y sigue adelante", "Simplemente desaparece de su vida. No merece saber cuánto te lastimó", fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas.

En un nuevo video, Savana admitió que, a pesar de haber abordado el episodio con humor, había sufrido al descubrir la infidelidad de su novio. "¿Saben qué es lo más loco? Lo mal que me siento por exponer a esta persona y decirle a todo el mundo quién es en realidad, qué hizo y cómo lo hizo. No debería importarme, pero lo hago", explicó. "Las cosas que me hizo son imperdonables", añadió.

La historia de Savana Miles sirve como un ejemplo de cómo las redes sociales pueden proporcionar a las personas una plataforma para compartir sus experiencias personales y recibir apoyo de la comunidad en momentos difíciles.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

