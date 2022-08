Todas las personas desean encontrar el amor de su vida, por lo que hacen concesiones en su vida privada para lograrlo. Ese es el caso de Sonali Chandra, que se hizo viral en redes sociales luego de confesar que espera a la persona indicada para iniciar su vida sexual.

La mujer india compartió su historia en el medio de comunicación ‘Insider’, en el que contó que tiene 35 años de edad y desea mantener relaciones sexuales tan solo hasta el momento de celebrar su boda con su ‘media naranja’.



En el texto explicó que sabe lo que conlleva perder su virginidad -entendido como tener sexo por primera vez- y que ese aspecto de su vida no ha sido relevante porque prefiere buscar un romance real.

“No es porque tenga miedo, aunque sé que el sexo por primera vez puede ser doloroso. Los amigos con beneficios y las relaciones sin ataduras no son para mí. Estoy buscando a mi alma gemela”, dijo en su escrito en el medio estadounidense.

Sonali, al ser una mujer que viene de la India, tiene costumbres y tradiciones que aún son respetadas en su país de origen. Aunque ella tuvo la oportunidad de vivir su juventud en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, jamás se olvidó de sus creencias y no tuvo interés alguno en mantener una relación que no fuese por amor.

“Mis colegas hablan a menudo de sus diversas relaciones. Nunca me sumo a la conversación. Como india americana moderna, me complace defender los valores tradicionales del país donde se criaron mis padres. El sexo antes del matrimonio es tabú en la India”, comentó Chandra.

El matrimonio en India



Una de las tradiciones que aún siguen vigentes en la India es que los padres de familia arreglen el matrimonio de sus hijos, teniendo en cuenta los intereses que tenga la familia de los prometidos.



En el año 2009, Sonali terminó su carrera profesional en la Universidad de Rutgers, New Jersey. Su padre le comentó que quería planear un matrimonio para ella, por lo que la recién graduada decidió negarse y hallar el amor por su propia cuenta.

“Papá decidió buscar a alguien en Estados Unidos que tuviera fuertes valores indios. Sabía que intentaría presentarme a médicos y abogados de Nueva Jersey, pero nunca me reuní con ellos. No confiaba en que mi padre me eligiera un marido. Él querría a alguien como él”, narró la mujer india.

La decisión de su vida

A sus 26 años, Chandrá experimentó su primer beso, pero eso no fue un impedimento para continuar con su proyecto de vida en el amor, aunque le ha costado encontrar al indicado.



“He salido con nueve chicos en mi vida. Cada uno ha resultado ser un imbécil. Me invitaron a salir por mi apariencia, pero después de que les dije sobre mis altos estándares y moral, desaparecieron. Tres de ellos me propusieron porque necesitaban visas para trabajar en Estados Unidos”, dijo Candra.

Actualmente ha estado enfocada en su trabajo y en un stand-up comedy que relata su vida y algunas experiencias que ha tenido a raíz de la promesa que mantiene. Por medio de su historia quiere inspirar a mujeres y hombres para que no se vean obligados a tener relaciones sexuales o a casarse por presión social.

