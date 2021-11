Muertes más extrañas de algunos famosos en el mundo

Las muertes repentinas dejan sin duda un montón de detalles que necesitan esclarecerse, por tal motivo las autoridades realizan las investigaciones pertinentes en torno a los casos.



Sin embargo, cuando todo parece normal, la inspección finaliza y se determina la causa del fallecimiento, así el hecho siga siendo bastante raro y misterioso.

Esto fue lo que pasó con algunos famosos, a los cuales se les dio un dictamen de muerte. Muchos fanáticos no logran aceptarlo aún, pues hay sucesos que para ellos no encajan muy bien.



(Le puede interesar: Famosos que se han hecho más fuertes luego de tocar fondo).

Amy Winehouse

La cantante y compositora oriunda del Reino Unido, Amy Winehouse, falleció en 2011. Interpretó canciones como ‘Back to Black’ (2006) y ‘Wake up alone’ (2006).



Aunque tenía problemas con las drogas, la artista había empezado terapias de rehabilitación de manera voluntaria.

Facebook Twitter Linkedin

Amy Winehouse. Foto: Archivo particular

La autopsia de la artista demostró que no había consumido drogas. Pero sí hubo un poco de alcohol.



Tres meses después de su fallecimiento, se dictaminó que la cantante murió de manera no intencionada.



Fue hallada sin vida en su casa en Londres.

Whitney Houston

Facebook Twitter Linkedin

A sus 48 años, la cantante Whitney Houston murió. Foto: Vince Bucci / AFP

Whitney Houston, una de las cantantes estadounidenses más reconocidas. Su talento y voz la llevaron al éxito.



La artista interpretó canciones como: ‘Wanna dance with somebody’ (1987), ‘I will always love you’ (1992) y ‘I have nothing’ (1991).



Falleció en 2012 y su fatídico desenlace fue un misterio para muchos de sus seguidores. La cantante fue hallada en el baño de su habitación.



(Siga leyendo: Carla Giraldo cuenta detalles de la dura pelea que tuvo con Liss Pereira).



Se encontraba hospedada en el Hotel Beverly Hilton durante la semana de los Grammy.



Según los informes dados a los medios, Whitney se ahogó en la bañera. Además, se encontraba consumiendo cocaína y tuvo un ataque cardíaco.



Sin embargo, aunque la mujer había aceptado tener un problema con las drogas, el informe toxicológico afirmó que tenía restos de sustancias alucinógenas, pero no fueron la razón de su muerte.

Bruce Lee

El reconocido artista marcial que conquistó la pantalla grande también tiene un oscuro misterio tras su muerte.



El famoso murió a los 36 años, en 1973. Sin embargo, aún se desconoce una causa oficial de su fallecimiento.



Según el diario ‘Clarín’, Lee tenía problemas de salud. Es más, “se desmayó durante una sesión de sustitución de diálogos de su película ‘Enter the Dragon’. Ese día fue trasladado al hospital, donde se quejó de un fuerte dolor de cabeza y sufrió convulsiones”.

Facebook Twitter Linkedin

Bruce Lee con los famosos Vale Todo Gloves que usó en la escena inicial de 'Operación dragón'. Foto: Warner Bros

El diagnóstico reveló que el cineasta tenía un edema cerebral. El día de su muerte, Bruce trabajó y visitó a una amiga, en otras palabras, todo indicaba estar muy bien.



Sin embargo, y para sorpresa tanto de sus allegados como de sus admiradores, el maestro de artes marciales fue hallado en su colchón.



“Se le realizó una autopsia que reveló que la muerte fue el resultado de una grave inflamación cerebral: una acumulación de líquido había provocado un aumento del 13 % del tamaño del cerebro”, informó el citado medio.



Además, se llegó a la conclusión de que el famoso era alérgico a algún medicamento que se le asignó para controlar su problema de salud.

James Dean

Facebook Twitter Linkedin

James Dean, el rebelde por excelencia de Hollywod. Foto: Warner Bros

‘Rebelde sin causa’ (1955) y ‘Al este del paraíso’ (1955) fueron las películas más reconocidas que protagonizó el famoso actor James Dean.



A pesar de que tuvo una corta carrera, los papeles que desempeñó fueron los necesarios para alcanzar el éxito.



(Lea también: Sara Uribe sobre Fredy Guarín: ‘no quiero que me lo vuelvan a preguntar’).



Sin embargo, un desafortunado evento terminó con su vida y con una de las más grandes carreras en la actuación.



Según la cadena de noticias ‘BBC’, el fallecimiento fue provocado por un accidente automovilístico: “El actor de 24 años conducía hacia el oeste por la ruta 466 en California, con destino a un evento de carreras en Salinas, el 30 de septiembre de 1955, cuando su Porsche 550 Spyder de 1955 chocó con un Ford Tudor de 1950”.



El acompañante del actor logró sobrevivir al accidente.

Natalie Wood

Natalie Wood protagonizó junto a James Dean la película ‘Rebelde sin causa’. Es más, muchos fanáticos pensaron que la cinta cinematográfica estaba maldita, ya que los dos estelares habían muerto de manera repentina.



La actriz apareció muerta en el Océano Pacífico, cerca de un barco donde se encontraba celebrando con su esposo y el capitán de la embarcación.



Según el diario ‘ABC’, “la versión oficial explicó entonces que, tras una fiesta en la que hubo mucho alcohol, Wood cayó en medio de la noche a las aguas oscuras”.

Facebook Twitter Linkedin

James Dean con Natalie Wood, en 'Rebelde sin causa'. Foto: Warner Bros

Sin embargo, aquella fatídica noche pasó algo más que pone en duda la causa de su muerte.



Al parecer, la actriz había tenido fuertes discusiones con su marido por celos. Según contó Robert Wagner al diario ‘ABC’, después del enfrentamiento la famosa se dirigió a su lugar de descanso, fue hasta ese momento que el hombre supo algo de ella.



Hasta el otro día que la encontraron muerta en el agua por ahogamiento.

Heath Ledger

Facebook Twitter Linkedin

Heath Ledger falleció a los 28 años. Foto: Danny Maloshov / EFE

El temible Joker en ‘The Dark Knight’ (2008) fue interpretado por el actor australiano Heath Andrew Ledger quien murió de manera insólita.



En 2008, el actor no se encontraba en una buena situación personal, sus allegados notaron su desgaste y lo desalentado que estaba.



(Además: 'Me verás volar': últimas palabras de Mauricio Leal a Claudia Bahamón).



Sin embargo, nadie llegó a imaginar que el artista moriría tan repentinamente. De hecho, el día de su fallecimiento, Heath Ledger había programado una cita para un masaje. La persona encargada llegó al lugar del encuentro, pero nadie respondió.



La autopsia reveló que el artista había combinado varios fármacos que le causaron una intoxicación y posteriormente la muerte.

Más noticias

Los miedos y las fobias que paralizan a los más famosos del mundo

Lina Tejeiro, Carolina Cruz y otros famosos despiden a Mauricio Leal

La vida entre famosos colombianos del fallecido estilista Mauricio Leal

Mauricio Leal: la peluquería y otras actividades a las que se dedicaba

Carolina Cruz envía sentido mensaje por muerte de estilista Mauricio Leal

Tendencias EL TIEMPO