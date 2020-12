‘Cómo sería’ y tristes finales de colombianos que se volvieron virales

En las redes sociales no hay una 'receta mágica' para que alguien o algo se haga viral. Una frase chistosa, un baile curioso o cualquier situación cotidiana puede tener la ‘suerte’ de dar ‘fama’.



En Colombia, por ejemplo, muchas personalidades de internet se han dado a conocer por lo que muchos considerarían trivialidades, pero que han resonado con demasiada fuerza.



Tal es el caso de ‘El Fuicioso’, el joven hincha de Atlético Nacional que se hizo viral por opinar que los infieles son personas “que, ¿sabe que? Todo bien, todo bonito (...) Que gente más irresponsable en esta vida, home”

Muerte de 'El Cómo Sería'

Sin embargo, a algunos de ellos la tragedia les impidió disfrutar un poco más su fama y aquí le contamos el triste final que tuvieron.

La reciente muerte del joven detrás de la voz de varios audios de WhatsApp que se hicieron virales hace aproximadamente nueve meses ha conmocionado a las redes sociales.



"Cómo es, cómo sería. De qué es el grupo y tal (...) Yo soy re 'nitido", se oye en uno de esos audios virales.

Se presentaba así mismo en redes como ‘El cómo sería’ y su nombre real era David. Solo en Instagram tenía casi 140.000 seguidores.



Según se dio a conocer en su perfil, llevaba varios días en una UCI de una clínica de Bogotá por problemas renales y, el pasado 29 de noviembre, falleció.



"Se fue un gran hijo, un gran hermano, un gran novio, un gran amigo, una persona llena de energía, bendecido con el don de hacer reír, un ser humano inigualable. Te lloramos, pero nos volveremos a ver en la eternidad. Paz", fueron las palabras con las que se confirmó su muerte.



La muerte de alias 'Toreto'

Iván Darío Becerra se hizo reconocido el 21 de enero de 2016 por robar una volqueta y ser perseguido por más de cinco motos de policía. Cuando ‘Citynoticias’ lo entrevistó al respecto el hombre, ya capturado, narró cómo había cometido el delito.



"Lo que pasa es que él (el dueño de la volqueta) dejó la llave en el ‘switch’, yo me asomo por el otro estribo, veo la llave y a mí una corazonada me dice, o el de arriba me dice (Dios), ‘pues maneje’, y yo con ganas de manejar, pues yo la manejé”, dijo el sujeto.



"Yo robo, pero a veces. Yo soy el rector de un colegio, soy un pedagogo ‘reeducativo’", añadió.

Becerra, quien fue apodado alias Toreto por las autoridades, en referencia a las películas de 'Rápido y furioso', fue condenado a 21 meses de prisión y fue mandado al pabellón psiquiátrico de la cárcel La Modelo.



En abril de 2019, sus padres se comunicaron con ‘Citynoticias’ para anunciar que su hijo había muerto meses atrás, cuando ya estaba completamente rehabilitado.



Además, denunciaron que su fallecimiento se dio en extrañas circunstancias en su apartamento en Fusagasugá, supuestamente por un accidente casero tras golpearse en la frente con las escaleras.

Falleció 'Toreto', el exhabitante de calle recordado por robar una volqueta Iván Darío Becerra, como se llamaba, murió en extrañas circunstancias en su casa. Vea el reportaje original de Citynoticias.

El asesinato de Daisy Catalina Gutiérrez

Gutiérrez se hizo conocida en mayo de 2018, tras aparecer en un video en el aeropuerto de Medellín en el que otra mujer le jaló el pelo por ser, supuestamente, la amante de su esposo.



En diciembre de ese año, Gutiérrez volvió a ser noticia, pero esta vez por su muerte a causa de cuatro impactos de bala. El trágico hecho sucedió el día 10, cuando la mujer salía de una discoteca en Itagüí, (Antioquia) y se disponía a irse del lugar en taxi.

El atacante habría sido un hombre con quien había estado compartiendo esa noche.



Según reportaron las autoridades en su momento, Gutiérrez fue llevada al hospital con heridas de gravedad y murió dos días después. Tras su deceso 'El Colombiano' conoció que tenía una orden de captura por "homicidio y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y munición".

Tres de los disparos que recibió Gutiérrez le impactaron las piernas. Foto: Twitter / Archivo particular

La muerte de 'Viejita, pero no pendejita'

En abril de 2018, la adulta mayor Julia Eva Moreno se hizo viral por un video en el que se la veía asegurando que "no era vulgar" a la par que decía groserías.



Tras el éxito del metraje sus nietos abrieron perfiles en redes sociales y la presentaron como 'Viejita, pero no pendejita'. En ellas subían videos de Moreno respondiendo preguntas de su vida sin dejar a un lado su personalidad extrovertida y dicharachera.

Esta querida abuela cartagenera llegó a conseguir 310.000 'me gusta' en Facebook, 212.000 en Instagram y 55.300 suscriptores en YouTube.



Como se supo en sus videos, Moreno sufría de Alzheimer y, el 24 de agosto del 2019, a los 84 años, falleció.



"Nuestra abuelita, como de costumbre, se levantó al baño, tuvo una caída y se golpeó la cabeza, lo que le ocasionó un derrame cerebral. Te recordamos siempre como esa mujer fuerte, alegre, feliz y cariñosa. Te recordamos siempre por ser esa mujer que si veías a alguien triste y amargado, lo hacías reír con tus ocurrencias", comentó su familia sobre su deceso.

La muerte del ' El Paisa Nea'

El tuitero Carlos Arango se hizo popular por subir contenido sobre sus viajes en motocicleta alrededor de Colombia y por sus comentarios graciosos sobre las relaciones de pareja y la vida.



Arango había estado ganando popularidad durante todo 2020 y llegó a los 9.000 seguidores en Twitter y una cifra similar en Instagram (ambas cuentas fueron suprimidas tras su muerte).



El deceso de Arango se produjo en la vía Manizales - Medellín, cuando la moto con la que viajaba con su novia fue arrollada por una camioneta. La pareja se devolvía a su residencia en Envigado (Antioquia) después de un viaje por el Eje Cafetero.

Así quedó la camioneta que arrolló a 'El Paisa Nea'. Foto: Archivo particular

Antes de morir, Arango se había hecho a la orilla de la carretera. Fue entonces cuando la camioneta, que presuntamente iba con exceso de velocidad, lo atropelló, causándole su muerte en el lugar.



Según relató en redes el también tuitero ‘Jesucristo Carrefour’ (con más de 100.000 seguidores en Twitter y amigo de la víctima), la mujer con la que iba Arango sobrevivió gracias a que "él alcanzó a empujar a la persona que amaba y recibió el impacto".

Lamento con toda mi tristeza contarles que nuestro gran amigo Carlitos Arango @PAISANEA falleció en la tarde en accidente de tránsito. Estamos devastados con la noticia aún cuando guardamos en el corazón sus sonrisas y todo su cariño.



Es un día muy triste. Descansa amigo pic.twitter.com/xjBQLFBl1b — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) October 12, 2020

