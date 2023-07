Después de la triste noticia del fallecimiento del cantante estadounidense, Tony Bennett, quien murió a los 96 años en Nueva York, las reacciones de aquellos que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de compartir con el legendario cantante no se han hecho esperar.



Juanes es uno de los artistas que ha compartido un emotivo mensaje de despedida al maestro, con quien interpretó la canción 'The Shadow of Your Smile', uno de los temas de su álbum 'Duets. An American Clasic'.

El paisa utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo sucedido, enviar un pésame a la familia del intérprete de 'I Left My Heart in San Francisco' y agradecer por lo mucho que aprendió de este gran artista.



"Mi más sentido pésame a toda la familia Bennett por la partida del gran Tony. Tuve la oportunidad de conocer a un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso, que me enseñó demasiado en corto tiempo. Los mejores recuerdos de Mr. Tony Bennett, entre ellos un Casete con sus lecciones de canto que me regaló, vivirán conmigo para siempre".

La historia de ambos se cruzó cuando 'El caballero del jazz', incluyó a Juanes entre la destacada lista de artistas con los que colaboró para cantar a dueto.



En dicho álbum figuran otros nombres como Celine Dion, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Barbra Streisand, Sting y Bono.

Esta colaboración fue uno de los grandes saltos en la carrera de Juanes, quien hoy es considerado como uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento a nivel mundial.

La historia detrás del dueto entre Juanes y Tony Bennett

Según Fernán Martínez Mahecha, el manager de Juanes del momento, la invitación fue del propio cantante estadounidense. El encuentro, dijo Martínez, surgió por una llamada directa de Bennett a Juanes. Se habló con los productores, especialmente con Phill Ramone, productor del disco. Cuadraron la logística y la canción se grabó en vivo, en Los Ángeles.



Luego se hizo un especial de televisión que fue emitido por la cadena NBC el Día de Acción de Gracias, en noviembre y que fue nominado a varios premios Emmy. La grabación se hizo como en los discos de antes, en una toma y con el grupo en vivo.



Esta grabación sería, técnicamente, la primera incursión de Juanes en el mercado anglosajón, pues se atrevió a cantar dos frases en inglés.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO

EL TIEMPO

