El día que Maradona ‘gambeteó’ a la muerte, hace 20 años

La vida de Diego Armando Maradona estuvo marcada tanto por las ovaciones como por la polémica. Pero sin duda sus escándalos más sonados tuvieron que ver con su consumo desmedido de drogas, lo que lo tuvo al borde de la muerte.



Al astro del fútbol se lo ‘empezó a relacionar’ con sustancias psicoactivas en marzo de 1991, cuando dio positivo por consumo de cocaína en un control antidopaje. Sin embargo, fue a comienzos del Siglo XXI cuando tocó fondo: tuvo una sobredosis.

Ocurrió tres años después de su retiro deportivo, que sucedió en 1997 y luego de su tercer positivo por dopaje.





El primer escándalo que tuvo por drogas se dio en marzo de 1991. Foto: Daniel Luna. AFP

Era el 4 de enero de 2000, Maradona se encontraba de vacaciones en Punta del Este (Uruguay) con motivo del Año Nuevo. En ese entonces tenía 39 años.



Guillermo Cóppola, su representante, llamó al médico Jorge Romero porque el astro no estaba bien. Los detalles de lo que ocurrió cuando Romero lo auxilió en el lugar donde se encontraba fueron contados por el especialista en 2009, en comunicación con el diario uruguayo 'El País'.



"Estaba en coma, tirado en un sillón, rodeado de personas que no tenían mucha idea de lo que había que hacer", le dijo el médico al citado medio.

Fue en ese estado que tuvo que ser trasladado al hospital privado Cantegril, donde se determinó que Maradona tenía hipertensión arterial y arritmia ventricular.



Romero, además, relató que ese día ‘El Pelusa’ tuvo varias "pausas apneicas", que es la falta o cese de la respiración por más de 20 segundos. Por fortuna, ese mismo día el exjugador recuperó la consciencia.

Un Diego como hoy pero de 2000 hace un asado en Punta del Este.



Según Clarín "#Maradona gastó 2000 dólares en un supermercado" para que no falte nada en el asado.

Un Diego como hoy pero de 2000 hace un asado en Punta del Este.

Según Clarín "#Maradona gastó 2000 dólares en un supermercado" para que no falte nada en el asado.

Al día siguiente lo ingresarían al Sanatorio Cantegril al borde de la muerte por sobredosis.

Pero su calvario estaba lejos de terminar. Duró varios días más en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta que, el 10 de enero, fue trasladado a un hospital de Buenos Aires (Argentina). Allí el diagnóstico fue arritmia de miocardio.



Su recuperación la vivió junto con Claudia Villafañe, quien fue su esposa hasta 2003. Una de las pocas declaraciones que el astro dio sobre ese suceso ocurrió cuando fue entrevistado por la revista 'Gente', mientras todavía estaba internado.

Maradona negó que su situación se hubiera provocado por una sobredosis, pues "no soy un drogadicto de ese estilo. No me va y no me va a ir jamás", le dijo a esa revista.



Pese a estas declaraciones, a finales de enero del 2000 viajó a Cuba para tratar su adicción, un proceso que duró, más o menos, cinco años, de los cuales vivió gran parte en la isla.

Maradona durante su etapa de recuperación en Cuba, en 2004. Foto: Adalberto Duque. AFP

(Le recomendamos leer: El bypass de 2005 y las otras operaciones que Maradona se realizó en Colombia).



El cuerpo de Maradona aguantó 20 años más, casi 21, hasta el miércoles 25 de noviembre del 2020, cuando se confirmó su deceso a causa de un paro cardiorrespiratorio, producido mientras se recuperaba de una cirugía por un hematoma subdural (un coágulo en la cabeza).

