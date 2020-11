Nápoles, 'su casa', despide a Maradona en medio de la desolación

EFE

El filme fue llamado Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios. Este título disgustó a ‘Pelusa’ y en una entrevista con ‘Univisión’ le pidió a sus seguidores que no vieran el documental.



“No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan. No me gusta el nombre”.



También añadió que todo lo que consiguió lo había hecho gracias a su talento en el fútbol.“Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados. Depende cómo se lea la palabra ‘estafador’ al lado de Dios”