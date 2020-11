Maradona murió un 25 de noviembre, al igual que su amigo Fidel Castro

El mundo del fútbol está de luto por la muerte del héroe eterno de la selección de Argentina, Diego Armando Maradona, este 25 de noviembre de 2020.



Hace 22 días, el 3, había sido operado para extraerle un hematoma subdural y estaba en recuperación, pero un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida.

‘El Pelusa’ pasó sus últimos momentos de vida en el exclusivo barrio San Andrés, ubicado en el límite de los partidos (municipios) de Tigre y Escobar, de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

El exfutbolista hizo parte de grandes clubes de su país, como Argentinos Juniors y Boca Juniors, y también fue figura en los equipos europeos de Barcelona y Nápoles.



Una curiosidad del fallecimiento del ‘D10S’ es que se produjo el mismo día calendario que cuando murió un hombre que marcó la historia, esta vez no en el fútbol, sino en la política internacional.



Se trata del cubano Fidel Castro, quien además era gran amigo de Maradona y que un 25 de noviembre, pero del 2016, falleció a causa de una perforación en su intestino.



El deceso del ‘padre’ de la Revolución cubana se dio después de durar más de 10 años luchando contra una enfermedad intestinal. Esta afección lo alejó de la política en julio de 2006, cuando cedió el poder a su hermano, Raúl.



Sus vidas

Maradona nació un 30 de octubre de 1960, cuando Castro ya llevaba casi dos años en el poder de Cuba. Esto, tras haber derrocado al dictador Fulgencio Batista, el 1 de enero 1959.



Castro fue declarado por muchos como el último líder comunista del mundo y estuvo en el poder durante 47 años.

Fidel castro (centro) celebrando la victoria del movimiento revolucionario sobre el régimen de Fulgencio Batista, en enero de 1959. A la izquierda, su hermano Raúl Castro. Foto: Archivo / EFE

(También lea: Las frases más emotivas que dejó Maradona en su última entrevista).



Por su parte, Maradona consiguió el éxito jugando al fútbol. El punto más alto de su carrera fue el título en el Mundial de México 1986, en el que fue figura y del que se recuerdan dos grandes goles: la 'mano de Dios' y el ‘gol del Siglo’. Por este último recibió el apelativo de ‘Barrilete cósmico’.



Ambos tantos, valga la recordación, se los marcó a Inglaterra en el mítico estadio Azteca, en los cuartos de final del Mundial.

Diego Armando Maradona, el día que fue campeón del mundo con Argentina en México 1986. Foto: Efe

De esos dos goles, además, se tienen dos recuerdos complementarios. El primero es una narración sobre el segundo que les marcó a los ingleses.



“‘Barrilete cósmico’, ¿de qué planeta viniste?”, gritó el narrador Víctor Hugo Morales, ese 22 de junio de 1986, al ver cómo Maradona se pasó, uno a uno, a siete jugadores ingleses (incluido el arquero), antes de marcar el ‘gol del Siglo’.



✨ Barrilete cósmico ✨



El segundo recuerdo fue una declaración que dio Maradona, una vez finalizado el juego, sobre la polémica ‘mano de Dios’.



"He marcado un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”, sostuvo.

La amistad

La relación Maradona - Castro nació en los largos procesos de rehabilitación a los que se sometió el jugador en Cuba, después de alejarse del campo de juego, en 1997.



Maradona, a quien Castro consideraba como un hijo, estuvo dos veces en la isla para someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas, en el centro de salud La Pradera: la primera en el 2000 y la segunda en el 2005.



Hace cuatro años, el astro argentino dijo, sobre la muerte de su amigo: "La leyenda sigue viva en nosotros, en los corazones que laten por Fidel", al ser entrevistado por la televisión estatal cubana tras desembarcar en La Habana.

"Me siento cubano, a mí me han dado muchísimo amor en mi enfermedad. Y ahora que me levanto todas las mañanas y puedo practicar deportes, o puedo hablar con ustedes, o dar una entrevista, eso se lo debo mucho a Fidel", afirmó.



Dos hombres muy diferentes que cambiaron el rumbo de la historia en sus respectivas profesiones y que, de ahora en adelante, serán recordados todos los 25 de noviembre en conmemoración de sus fallecimientos.



