Mueren Lori y George Schappell, los gemelos siameses más longevos del mundo: esta es su historia

Lori y George Schappell fueron conocidos en el mundo por desafiar a la ciencia, pues los expertos no daban muchas esperanzas de vida a los gemelos siameses que se encontraban unidos por la cabeza; sien embargo, lograron varios récords mundiales y personales.

Nacidas en 18 de septiembre de 1961 en Reading, Inglaterra, como Lori y Doris, estas gemelas siamesas representaban uno de los casos menos frecuentes de unión, pues solo se registra entre el 2 por ciento y el seis por ciento de estos nacimientos en el mundo.

Adicional a esto, una de ellas decidió hacer una transición de género y convertirse en George, lo que las hizo acreedoras de un récord Guinness poco usual.

Lori y George Schappell Foto:Redes Sociales/Guinness record Compartir

Debido a la unión de sus cerebros y vasos sanguíneos, una cirugía no era posible para estos hermanos; sin embargo, pudieron construir sus vidas y llegar hasta los 62 años.

Los primeros años fueron difíciles para estos gemelos siameses, pues George tenía espina bífida y era más bajo en estatura, por lo cual, Lori tenía que llevarlo en un taburete con ruedas.

Según información recogida en su obituario, pese a que estaban unidos por la cabeza, era importante “vivir lo más independientemente posible”, por lo que fueron a la escuela secundaria y tomaban clases universitarias.

Lori trabajaba en la lavandería de un hospital, pero decidió renunciar a su trabajo en 1996 para que su hermano lograra su sueño de lanzarse como artista, “desde los 24 años, han mantenido su propia residencia y han viajado mucho”, recoge el obituario.

Por su parte, Lori se logró dedicar al los bolos y ganó varios trofeos y reconocimientos en este deporte.

Según informó 'The Philadelphia Inquirer', Lori estuvo comprometida, pero que su pareja murió en un accidente automovilístico meses antes de que se realizara la ceremonia.

En 2007, Doris decidió realizar una transición de género y cambiar su nombre a George, por lo que el libro de los record Guinness les otorgó un reconocimiento, pues se convirtieron en los primeros gemelos unidos del mismo sexo del mundo en identificarse como géneros diferentes. “Desde muy pequeño supe que debería haber sido un niño. Fue muy duro, pero me estaba haciendo mayor y simplemente no quería vivir una mentira. Sabía que tenía que vivir mi vida como quería”, manifestó a The sun George.

En 2015 volvieron a obtener un récord al convertirse en los gemelos siameses más longevos de la historia, superando el récord de Masha y Dasha Krivoshlyapova, que murieron a los 53 años.

La noticia de la muerte de Lori y George Schappell fue comunicada por el Hospital de la Universidad de Pensilvania, quien informó que los gemelos siameses habían fallecido el 7 de abril a sus 62 años sin revelar la causa de su muerte.

