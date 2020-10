Asesinan en tiroteo a la ‘influencer’ puertorriqueña Pinky Curvy

La influenciadora de maquillaje Isadora Marie Nievez, también conocida como Pinky Curvy, murió tras recibir varios impactos de bala mientras se movilizaba en un vehículo por el barrio Hato Rey Central en San Juan, Puerto Rico.



La mujer se encontraba en compañía de un hombre, quien resultó herido y es atendido en un hospital de esa ciudad.

Hasta el momento, Nievez es la única víctima mortal del tiroteo que es investigado por el FBI.



Desde la noche del sábado 17 de octubre, fecha en la que ocurrió la tragedia, varios medios puertorriqueños han reportado las principales hipótesis que las autoridades están manejando sobre el caso. Una de ellas estaría relacionada con el pasado delictivo de la fallecida.



En 2019 Nievez fue arrestada por el FBI acusada de narcotráfico, esto en el marco de un pliego acusatorio que señalaba a otras 74 personas de formar parte de la organización criminal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera o FARC (una sigla que no tiene nada que ver con la ex guerrilla colombiana, ni con el partido político).



En ese momento, la defensa de Pinky Curvy alegó que había sido asociada al caso por su ex novio, quien también fue detenido.

Luego de un mes tras las rejas fue puesta en libertad bajo fianza y reapareció en redes sociales con una fotografía en la que se le ve llevando a su hija bebé en un coche.



"Nadie tiene idea de cómo amo a mi hija y por ella daría la vida si es posible", se lee en la descripción de la publicación.

Una de las razones por las que no se descarta una relación entre el prontuario delictivo de la mujer y su muerte es que la mayoría de los disparos fueron realizados en el puesto de copiloto, donde se encontraba ella, le dijo el coronel José Juan García al medio puertoriqueño 'El Nuevo Día'.



En un video registrado por una cámara de seguridad de el día del tiroteo se ve el momento en el que el vehículo de Nievez se estaciona con brusquedad al lado de un restaurante.

Segundos después, el conductor, quien luego aseguró ser su pareja, se baja caminando cojo hasta resguardarse en el local. Al mismo tiempo un vehículo se detiene cerca de la puerta de la víctima y abre fuego.

VIDEO | Cámara de seguridad graba intensa balacera que acabó con la vida de Isadora Nieves, mejor conocida como Pinky Curvy.



En las imágenes se ve cuando su acompañante logra escapar del tiroteo. pic.twitter.com/FGFwThr5As — Pedro Martínez (@pmartinezvelez) October 18, 2020

Las autoridades continúan buscando a los atacantes, quienes habrían empezado a disparar mucho antes de que la cámara de seguridad grabara parte de la escena.

Por otro lado, muchos de los 377 mil seguidores que tenía la influenciadora en Instagram lamentaron lo sucedido en los comentarios de su última publicación. Esta fue compartida más temprano el día de su muerte con la leyenda "más vale loca firme , que cuerda floja".

Con su muerte Isadora Nievez deja 'huérfana' su marca de maquillaje y productos para el pelo Pinky Summer Beauty, una marca que fundó en 2018 luego de trabajar durante un poco más de dos años en consolidar su imagen como empresaria en Instagram.



De hecho, Pinky Curvy empezó a hacerse reconocida por sus fotografías en esa red social desde 2016, cuando empezó a subir contenido de estilo de vida y belleza.

